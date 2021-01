Tech et des entreprises de santé s’associent pour créer un certificat numérique servant de preuve du vaccin COVID-19

15 janv.2021 10:15:37 IST

Une coalition d’entreprises technologiques et d’organisations de santé a annoncé jeudi des plans pour un certificat de vaccination numérique, qui peut être utilisé sur les smartphones pour montrer des preuves d’inoculation pour Covid-19. La Vaccination Credential Initiative (VCI) comprend la Mayo Clinic, Microsoft, Oracle et Salesforce. Les entreprises ont déclaré qu’elles travaillaient sur un moyen d’obtenir des informations d’identification numériques – que certains appellent un «passeport» de vaccination – largement reconnues, comme un moyen d’aider les gens à retourner au travail, à l’école, à des événements et à voyager.

Le nouveau groupe a déclaré qu’il développerait des normes pour les copies numériques cryptées des informations d’identification de vaccination qui peuvent être stockées dans un portefeuille numérique.

L’objectif « est de donner aux individus un accès numérique à leurs dossiers de vaccination », a déclaré Paul Meyer de la Commons Project Foundation, un groupe à but non lucratif travaillant sur l’accord.

« Les normes ouvertes et l’interopérabilité sont au cœur des efforts de VCI et nous sommes impatients de soutenir l’Organisation mondiale de la santé et d’autres parties prenantes mondiales dans la mise en œuvre et la mise à l’échelle de normes mondiales ouvertes pour l’interopérabilité des données de santé. »

L’annonce intervient dans le cadre d’un déploiement mondial de la vaccination, qui devrait se poursuivre tout au long de l’année.

La proposition intervient au milieu d’un accueil tiède pour la recherche des contacts numériques par smartphone et des préoccupations persistantes selon lesquelles des appareils pourraient être utilisés pour la surveillance du gouvernement.

Ken Mayer, de l’organisation de technologie de la santé Safe Health, a déclaré que le plan était de créer une «solution de vérification de l’état de santé préservant la confidentialité» pour permettre la reprise des événements publics.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂