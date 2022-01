Teasing Master Takagi san Saison 4 Episode 1, date de sortie, compte à rebours, Où regarder en ligne Royaume-Uni, Inde, Australie

La plupart des fans ont curieusement voulu savoir quand Teasing Master Takagi-san Saison 4 Episode 1 Date de sortie, Heure, Teasing Master Takagi-san Saison 4 Episode 1 Spoiler. Nous avons mis à jour toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 de Teasing Master Takagi san sur cette page. Les fans ont dû attendre plus longtemps que d’habitude en raison des retards de covid. C’était extraordinaire de retrouver la charmante sphère de Takagi et Nishikata. La série est plus mignonne que jamais, mais la dynamique des deux personnages principaux évolue lentement. Comment s’y retrouveront-ils ?

Teasing Master Takagi-San est basé sur une série de mangas du même nom. Il suit deux écoliers; Nishikata, un petit bonhomme, et son camarade de classe et compagnon, Takagi, qui le pousse perpétuellement. En raison de la façon dont elle le connaît, elle peut généralement anticiper sa conduite, ne lui laissant pas d’espace pour revenir vers elle.

Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 de Teasing Master Takagi san

Il n’y a pas d’annonce officielle concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 de Teasing Master Takagi san. Nous allons donc discuter de Teasing Master Takagi san Saison 3 Épisode 4. L’anime est créé par Shin-Ei Animation, avec Hiroaki Akagi de retour en tant que chef et Hiroko Fukuda, Aki Itami et Kanichi faisant équipe pour en réguler le contenu. Aya Takano s’est occupée du plan personnel tandis que Yuiko Oohara a joué le morceau initial « Straight Ahead ».

Teasing Master Takagi san Saison 4 Épisode 1 Aperçu de la date de sortie

Nom de la saison Taquiner le maître Takagi-san Numéro d’épisode 01 Genre Comédie romantique et Tranche de vie Teasing Master Takagi-san première date de sortie 8 janvier 2018 Teasing Master Takagi-san Saison 4 Episode 1 Date de sortie Bientôt disponible Nombre de saisons 4 HOCHER LA TÊTE Bientôt disponible

Compte à rebours Teasing Master Takagi-san Saison 4 Episode 1 date de sortie

Il n’y a pas d’annonce officielle concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 4 de Teasing Master Takagi san. Alors le compte à rebours arrive bientôt.

Spoilers Teasing Master Takagi-san Saison 4 Episode 1 date de sortie

Dans l’épisode précédent de l’épisode de la saison 3 de Teasing Master Takagi-san, 4 spoilers vous aideront à obtenir les indices restrictifs sur l’épisode. Nous mettrons à jour le spoiler de l’épisode 1 de la saison 4 de Teasing Master Takagi-san dès que possible sur notre site Web.

Dans la saison 3, épisode 1, le couple continuera à se donner du fil à retordre. La soirée sincère à laquelle ils ont maintenant participé à la célébration de la mi-année les rendra plus attentifs aux sentiments les uns des autres. Néanmoins, les deux doivent encore admettre qu’ils doivent être plus que des compagnons, mais c’est extrêmement clair car il y a beaucoup de tension enthousiaste entre les deux. Bien qu’il soit impossible que Nishikata ou Takagi proposent, le couple tentera probablement d’oublier de discuter de la célébration de la fin du printemps pendant un certain temps et vivra probablement ensemble à l’école. Néanmoins, puisqu’ils sont conscients de leur sentiment de préparation, ils pourraient demander conseil à un compagnon.

Où regarder Teasing Master Takagi-san Saison 4 Episode 1 ?

L’épisode 1 de la saison 4 de « Teasing Master Takagi-san » est exclusivement accessible en streaming sur HIDIVE. Les personnes qui ont une adhésion à la décoration peuvent se rendre sur le site de l’autorité lorsque la partie la plus récente se décharge. Si vous souhaitez regarder la saison dernière, vous pouvez alors visiter Crunchyroll, Funimation et VRV.

