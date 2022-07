Teaser terrifiant de la Reine du Vide (Void) dans League of Legends

Un nouveau League of Legends champion est en route et elle a commencé sa campagne de corruption dans un endroit inattendu – sur la page d’histoire du jeu. Les fans d’Astute League ont peut-être remarqué que Kai’Sa, Fille du Vide, a une bannière très différente sur sa page Univers. Elle est entourée de vrilles qui se tordent, dont certaines ont atteint son visage et ses yeux. Sa palette de couleurs est plus vibrante mais toujours sinistre, et elle est entourée d’un papillon vibrant. Ceci est un teaser pour le prochain champion, nous donnant une meilleure idée de lui.

Les précédents teasers de champions nous ont donné des informations – nous savons qu’il s’agit de la reine du vide, une menace existentielle pour le monde qui cherche à consommer toute la réalité. Nous savons également que cette championne joue le rôle d’une jungle, ce qui signifie qu’elle est capable de tendre des embuscades aux ennemis et de contrôler la carte.

Si vous cliquez sur l’œil corrompu de Kai’Sa ou sur le papillon à côté, les choses deviennent plus intéressantes : chaque œuf de Pâques jouera une courte vidéo. Dans le premier d’entre eux, elle félicite son prophète Malzahar et dit qu’il assistera à la fin de tout en récompense de son service. Dans cette cinématique, nous voyons brièvement une petite fille, mais il n’est pas clair si c’est un résident aléatoire de Shuriman qui est sur le point d’être détruit ou l’impératrice elle-même.

La deuxième cinématique est encore plus intrigante, alors que l’impératrice convoque un autre champion du Nether nommé Vel’Koz, un éclaireur pour les mystérieux Veilleurs emprisonnés sous la glace de Freljord. L’impératrice semble être basée à Ikaria et Shurima. Cela suggère que dans la région la plus mystérieuse du jeu, il peut y avoir un conflit aigu. Nous devrons remarquer comment cela grandit avec l’arrivée de l’impératrice, mais il n’est pas encore clair si le changement artistique de Kai’Sa n’est qu’un teaser ou un autre mouvement d’intrigue en cours de développement.