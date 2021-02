Teaser officiel et heure de la première de WandaVision Episode 5

WandaVision va de l’avant avec sa première saison sur Disney + et cela devient de plus en plus engageant. Après avoir montré le côté extérieur de Westview dans le quatrième chapitre, l’histoire continuera à révéler plus de mystères dans les prochains épisodes. Il y a donc beaucoup d’attentes pour la nouvelle version. Découvrez la bande-annonce officielle et révisez quand c’est le cas!

Après trois premières sorties qui ont laissé plus de questions que de réponses, la série a fait un pas en avant la semaine dernière pour commencer à démêler l’intrigue, mais il reste encore de nombreuses inconnues à découvrir. Avec l’arrivée au milieu de la saison 1, la production a partagé un aperçu de ce qui se passera le reste du temps.

« ‘Il ne sait pasNous avons à quoi nous attendre », disait Wanda. Mais nous voulons savoir, qu’attendez-vous pour le prochain épisode? « , est le synopsis officiel du Mid-Saison Trailer présenté dans les dernières heures par WandaVision. Il y a des images incroyables qui Révéler l’intention de Vision de sortir sur Westview. Il était également prévu qu’il y aura plus de sitcoms au fil du temps. Épingle de sûreté.







Quand le chapitre 5 de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Disney + a le mode de publier ses épisodes chaque semaine et le jour désigné est le vendredi. De cette manière, Le chapitre 5 arrivera le 5 février 2021 au service de streaming. Les plus anxieux devraient se lever tôt pour être les premiers à les voir car en Amérique latine, il sera disponible tôt le matin.

À quelle heure le chapitre 5 de WandaVision est-il présenté en première sur Disney +?

Les horaires établis pour les lancements sont 2 heures du matin au Mexique et en Amérique centrale, 3 heures du matin en Colombie, au Pérou et en Équateur, 4 heures du matin au Venezuela et en Bolivie, 5 heures du matin au Chili, en Argentine, en Uruguay et 9 heures en Espagne. Jusqu’à présent, la durée des premières est 30, 37, 33 et 35 minutes respectivement (avec sept minutes de crédits).