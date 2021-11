Teaser exclusif d’Obi-Wan Kenobi avant Disney + Day

Asmodee SW X-Wing 2.0 : Gardiens De La Republique

renouvelez et intensifiez vos parties de star wars : x-wing !crest la guerre ! la republique galactique vacille sous les coups portes par la toute nouvelle alliance separatiste ! mais meme dans cette epoque drincertitude et de division, des heros se dressent vaillamment. le legendaire chevalier jedi obi-wan kenobi dirige des pilotes clones specialises au cours drintenses combats contre les forces de la tyrannie et du chaos.lrappareil de predilection de nombreux jedi est lrintercepteur aethersprite delta-7 qui permet une utilisation optimale de leurs aptitudes liees a la force. a leurs cotes, les pilotes clones prennent place a bord de chasseurs torrents v-19, assurant les arrieres de leurs generaux jedi grace a des tirs coordonnes, des formations serrees et des salves de missiles.ce paquet inclut tout ce dont vous avez besoin pour ajouter 1 vaisseau aethersprite delta-7 et 2 chasseurs torrent v-19 a vos parties.contenu :69 cartes,67 marqueurs,3 cadrans de manoeuvres3 vaisseaux en plastique peints avec socles et fixations.