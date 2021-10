Tears for Fears annonce son premier album studio en 17 ans

Au cours des années 80, la musique new wave a commencé à se mêler aux sons traditionnels du rock, mettant en vedette certains représentants importants à la radio commerciale. L’un de ces représentants était le duo britannique « Tears for Fears », qui à travers de grands succès tels que « Mad World », « Everybody Wants To Rule The World » ou « Head Over Heels » a réussi à maintenir un statut culte.

Le duo composé de Roland Orzabal et Curt Smith a annoncé son retour avec son premier album studio en 17 ans, qui s’intitulera « The Tipping Point », étant leur premier matériel original après l’arrivée en 2004 de leur matériel » Everybody Loves A Happy Ending », en plus des singles « I Love You But I’m Lost » et « Stay » en 2017 dans le cadre de leur compilation des plus grands tubes.

Les membres de Tears for Fears ont enfin présenté un premier aperçu de leur album studio attendu, qui sera disponible à partir du 25 février 2022 via le label Concord Records, présentant via leur site officiel la possibilité de réserver l’album via sa prévente à la date suivante relier.

« Avant que tout se passe bien pour cet album, tout devait mal tourner au début, cela a pris des années, mais quelque chose se passe lorsque nous mettons nos têtes ensemble », a déclaré Orzabal avant la décision du duo de revenir sur la scène musicale par le biais d’une déclaration. «Nous avions cet équilibre, ce truc de push-pull. Et ça a très bien fonctionné. »

Smith a souligné que, sans cet équilibre, un album Tears for Fears ne pourrait pas fonctionner. « Pour le dire simplement, un album de Tears for Fears et ce que les gens perçoivent comme le son de Tears for Fears sont les choses sur lesquelles nous pouvons tous les deux être d’accord. »

Orzabal et Smith se sont une nouvelle fois associés à Charlton Pettus, un collaborateur constant du projet, ainsi qu’aux producteurs et compositeurs Sacha Skarbek et Florian Reutter pour la sortie de « The Tipping Point », le premier single qui donne son nom à ce nouveau matériau , dont l’origine remonte à un changement de direction au sein de sa maison de disques. Le nouvel album contient dix titres inédits et trois autres dans son édition Super Deluxe.