Teanna Trump veut se faire emmener autour d’O Block; Lil Reese Oblige

Comme beaucoup, Teanna Trump découvre la musique du roi Von à la suite de son meurtre.

La star du porno et groupie de la NBA a tweeté un message suggestif tiré du titre de la chanson de Von « Took Her To The O ».

O-Blocker et Grim Reaper Lil Reese ont répondu.

« Quelqu’un m’emmène au O », tapa Teanna. « Wya nous t’avons eu, » tapa Reese.

Reese était proche de Von, alors nous supposons qu’il devrait goûter une partie du butin. Mais nous soupçonnons qu’il ne serait pas le seul.