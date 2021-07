Teamfight Tactics Impressions Jugement dernier : L’aube des héros

Faire les impressions de Teamfight Tactics Last Judgment: Dawn of Heroes nous a clairement indiqué que nous voulions continuer à jouer au titre.

Il y a quelques jours, nous vous avons parlé de certaines des nouvelles fonctionnalités du nouvel ensemble Teamfight Tactics, et la vérité est que nous sommes impatients de vous en dire plus. Heureusement, Riot ouvre enfin la saison afin que nous puissions vous parler de notre Impressions de Teamfight Tactics Jugement dernier : L’aube des héros.

Notre royaume s’étend aussi loin que la lumière atteint

Croyez-nous coupables, nous voulions vraiment pouvoir vous raconter tout cela, car c’est certainement spectaculaire. Ici, une servante d’une manière ou d’une autre lance sa paire de jeux TFT quotidiens depuis que ce « spin-off » de League of Legends a été pratiquement annoncé. Et j’affirme, sans crainte de me tromper, que ce que j’ai vu dans cet ensemble précis est celui que j’ai trouvé le plus intéressant.

Pas seulement parce que vous voulez lui donner cette couche narrative, avec le combat entre la lumière et l’obscurité, même si c’est la lumière. Est-ce que sa mécanique rend les choses beaucoup plus justes pour tous les joueurs. Avouons-le, même si j’aime TeamFight Tactics, il y a beaucoup de chance là-dedans.

Pas plus tard qu’hier, j’ai joué à un jeu, où j’ai contemplé aussi stoïquement que possible comment les ennemis de PVE ne laissaient pas tomber juste un objet triste, en plus d’effectuer au moins 50 rerrols sans obtenir un triste Karma, un personnage dont j’avais besoin pour compléter mon équipe des guerriers de l’ordre.

Vous ne voulez pas, voir comment le reste sort avec des éléments ou les personnages dont vous avez besoin est un peu frustrant. Et bien, nous ne pouvons pas dire que cela ne peut pas arriver ici, mais la vérité est que tout semble plus convivial pour les joueurs.

Les objets lumineux légendaires en sont la preuve. Que tout le monde en reçoive un semble être un grand succès, et vous pouvez créer de véritables hécatombes avec certains d’entre eux. Lors du test de cet ensemble, par exemple, je n’avais pas de matériel trop flottant, mais c’était pour mettre un de ces objets dans ma Tristana… Et bon sang, c’était une vraie fête.

Il n’était pas le seul, bien sûr, puisque pratiquement chaque élément légendaire était quelque chose dont il fallait parler d’une manière ou d’une autre, et renforçait votre composition si vous étiez intelligent à des niveaux jamais vus auparavant.

Ajouter à cela l’orbe lumineux qu’ils vous donnent lorsque vous laissez tomber un% est, comme je l’ai dit, ce que je considère comme l’un des meilleurs succès de Riot avec cet ensemble. Je veux le jouer au maximum, et je vais me sentir désolé quand ils en changeront un sans hésiter.

Des champions qui ont beaucoup à dire

Ah, mais pensiez-vous que c’était fini ? Quelles sortes d’impressions pensez-vous que je vous offre, coupable ? Eh bien, vous savez que je n’aime pas faire de très longues impressions (sauf cette fois dans Baldur’s Gate 3, quand je suis venu un peu plus haut), cependant, partir d’ici sans commenter même un peu des champions serait un terrible échec pour moi. partie. Et je ne suis pas pour les échecs !

Un nouvel ensemble se traduit par de nouveaux champions avec de nouveaux skins… En plus de devoir dire au revoir à certains. Vous ne savez pas à quel point ça fait mal de devoir dire au revoir au mario God King Darius, mais oui, rien du champion de cet ensemble. Garen, en revanche, reste, bien que son statut de champion change, ayant occasionnellement une nouvelle synergie.

Mais laissons de côté ce qui est tombé et allons avec le nouveau. C’est-à-dire des canonnières et des sentinelles. Je peux vous assurer qu’avec eux la fête est garantie. Eh bien oui, vraiment avec n’importe quelle bonne composition que vous mettez en place si vous savez comment les choses se passent, mais les essayer à l’avance leur a donné une affection particulière.

Surtout Tristana, pourquoi nous trompons-nous. Ce diablotin est une vraie machine à tuer. Et on ne le dit pas, les jeux que nous avons testés le disent. Et c’est que sa composition en canonnière lui fait tirer tout son potentiel. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le reste est terni – pas du tout ! Mais tout le monde a son préféré, non ?

Comme il faut aussi dire qu’il y a des vilains canetons. Ou du moins, ceux auxquels je ne me suis pas tout à fait habitué, comme c’est le cas avec Akshan. Le nouveau champion, qui fait ses débuts dans le monde de League of Legends via Teamfight Tactics, donne l’impression de ne pas tout à fait prendre son envol.

C’est peut-être parce que dans les jeux auxquels nous avons joué, je ne comprenais toujours pas bien comment l’utiliser de manière optimale et j’avais besoin de quelques tentatives supplémentaires pour en tirer le meilleur parti, mais dès le départ, je n’étais pas complètement convaincu. Pas à cause de sa mécanique, qui a l’air intéressante, mais parce que ses statistiques ne semblent pas du tout se démarquer. J’ai l’impression qu’il va recevoir une petite retouche, et, qui sait, peut-être le voyez-vous déjà à son plein potentiel.

Il y a aussi le cas des « inanimés », mais comme Gwen est parmi eux et que je ne l’aime pas, je ne parlerai pas plus d’eux. Ce sera à vous de le découvrir (enfin, allez, que le champion bouge plus que la queue d’un lézard. Mais c’est tout !)

Des mini légendes pour boucler la boucle

Et avec cela, nous arrivons à la fin, à la fin de la journée, ce sont quelques impressions et ce que je recherche, c’est que vous vous faites piquer en essayant ce nouvel ensemble. Cependant, je ne veux pas clore ceci sans parler des nouvelles mini-légendes. En tant que fan d’eux avec le gène Pokémon à l’intérieur, le désir de les aimer tous semble fort.

Cette fois, trois nouveaux sont ajoutés, un Fuwa, un Umbra et une Mole Excavator. Mais, comme les précédents (où le Quickclaw gagne, et je n’accepte pas les répliques), ceux-ci semblent orientés vers un style médiéviste / jeu de rôle, où nous avons l’alchimiste, le chevalier et, bien sûr, le féroce dragon. Un excellent ajout à la liste des masques, sans aucun doute, rendant tout ce qui concerne cette mise à jour encore plus arrondi.