Teala Dunn montre ses courbes dans un bustier en dentelle racée et pose une question à ses fans

Teala a associé son haut à des bas classiques et décontractés.

Teala Dunn a montré son style impeccable en faisant basculer un ensemble associant deux pièces improbables, dont l’une ressemblait étroitement à un sous-vêtement. Le jeune de 23 ans Sommes-nous déjà là? L’actrice s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager une photo de son ensemble énervé avec ses 3,5 millions d’abonnés, et son look a été un succès retentissant.

Teala a mis un affichage aux gros seins dans un bustier noir avec une encolure basse osée bordée de délicate dentelle de cils. La pièce avait des bonnets moulés avec des armatures pour fournir un peu d’ascenseur. Le désossage sur le devant a créé un effet corset, tandis qu’une superposition de dentelle exquise a donné au vêtement une ambiance romantique. L’ourlet inférieur était orné d’une bordure festonnée et le haut était raccourci pour révéler le ventre tonique de l’actrice.

Elle a associé son bustier à une paire de jeans délavés qui présentaient une silhouette vintage à jambes larges avec de grandes poches à rabat boutonné sur les genoux. Elle portait une paire de baskets blanches confortables sur ses pieds pour une touche athlétique. Son bling comprenait un collier médaillon en or, un bracelet jonc et la bandoulière en chaîne en argent de son petit sac à main noir.

Les cheveux corbeau de l’influenceuse étaient baissés et tombaient sur ses épaules et son dos en longues vagues brillantes qui atteignaient sa taille. Elle a posé sur un trottoir devant un bâtiment en pierre grise à l’architecture classique qui comprenait des créneaux crantés avec des créneaux et des merlons. Des barres rouillées au-dessus des fenêtres donnaient l’impression que la structure était plutôt ancienne. Selon la géolocalisation de Teala, il était situé à Los Angeles.

Son message comprenait trois images. Dans le premier coup, elle se pencha en avant et toucha ses cheveux. Elle a adressé à la caméra un sourire timide tout en dirigeant ses yeux vers le haut et sur le côté.

Teala a également évité d’établir un contact visuel avec la caméra dans la deuxième photo. Elle se tenait les jambes écartées et les mains enfoncées dans ses poches avant. Ses lèvres charnues étaient entrouvertes et son expression était quelque peu contemplative. Pour son dernier coup, elle a gardé son corps dans la même position mais a tourné la tête sur le côté.

Dans sa légende, l’ancienne star de Nickelodeon a demandé à ses fans de deviner sa taille. En réponse à un fan qui a suggéré qu’elle faisait 5 pi 8 po, elle a révélé qu’elle était en fait une petite 5 pi 2 po. Un commentateur ne se souciait pas de sa taille.

«Je sais juste que tu es belle», a écrit le fan dans la section commentaires.

« Vous êtes très belle!! » un autre admirateur a accepté.

«Quelle belle reine», a commenté une troisième personne.

Teala est membre du collectif d’influenceurs Clubhouse BH, elle n’est donc pas toujours en solo lorsqu’elle montre son style sur Instagram. Tel que rapporté par L’Inquisitr, elle a basculé un autre look à la mode dans une vidéo mettant en vedette d’autres stars des médias sociaux Carrington Durham et Katie Sigmund, ainsi que l’actrice Bella Thorne.