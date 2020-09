TCL prépare une alternative au papier électronique: couleur, 36% plus mince et 65% plus efficace que les écrans LCD

Écrans électroniques utilisés par exemple dans les lecteurs de livres électroniques n’ont pas beaucoup changé ces dernières années: ils sont encore limités aux niveaux de gris et aux temps de rafraîchissement qui les rendent inadaptés à d’autres scénarios.

TCL veut offrir une solution potentielle avec son NXTPAPER, une technologie qui permet aux écrans plus minces et beaucoup plus efficaces que les écrans LCD, mais ils offrent également une prise en charge des couleurs ou une lecture vidéo sans problème. L’objectif est de cibler les comprimés et les lecteurs de livres électroniques «super-vitaminés».

Une amélioration de la technologie LCD également conçue pour la lecture de livres électroniques

Le principal fabricant d’écrans à encre électronique, E INK, a récemment essayé d’élever la deuxième génération de son Technologie e-paper avec prise en charge des couleurs, mais pour le moment, cette option n’a pas atteint les appareils destinés au marché de masse. Les lecteurs de livres électroniques sont toujours dominés par les niveaux de gris et par une fonction essentielle: celle de la lecture de livres électroniques.

Le papier électronique E INK avec prise en charge de la couleur continue d’évoluer, mais il est encore loin des nombreux avantages visuels fournis par les technologies d’affichage traditionnelles.

Ce n’est pas un problème pour beaucoup, bien sûr, mais chez TCL, ils pensent que les lecteurs de livres électroniques pourraient également faire plus avec des affichages quelque peu différents. C’est pour cela qu’ils ont développé leur NXTPAPER, un type d’écran qui est 36% plus fin et 65% plus efficace que les écrans LCD actuels, quelque chose qui augmenterait une autonomie remarquable.

Les responsables de ce développement parlent de cette technologie comme “une combinaison d’écran et de papier”, et affirment avoir reçu la certification de protection oculaire du laboratoire allemand du Rhin, en plus de divers brevets dans ce domaine qui semblent également garantir que lesdits écrans ne causent pas d’impact négatif lorsqu’ils sont portés pendant de longues périodes temps.

Chez TCL, ils prévoient d’appliquer ces écrans à la fois aux tablettes et aux lecteurs de livres électroniques, mais pas aux smartphones. Les écrans prennent en charge la résolution Full HD et la lecture vidéo fluide sur une surface avec 25% de contraste en plus que les offres e-ink et qui utilise un “écran hautement réfléchissant” qui “réutilise la lumière naturelle”.

Pour le moment, aucun prototype de ce lecteur de livre électronique basé sur NXTPAPER n’a été vu et la société a seulement dit que ce dispositif hypothétique pourrait apparaître “dans un proche avenir”. Il sera intéressant de le voir en action et de voir s’il se rapproche d’une tablette ou d’un lecteur de livre électronique.

Plus d’informations | TCL