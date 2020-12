TCL 55P715, pour examen: les questions que vous nous avez envoyées (et leurs réponses) sur cette smart TV 4K

Quelle est la chose la plus importante lors du choix d’un téléviseur intelligent? En plus de regarder attentivement sa fiche technique « froide », le tester en direct permet de connaître l’expérience et de dissiper les doutes. Il y a quelques jours, nous vous avons suggéré de nous laisser le vôtre questions sur le téléviseur TCL 55P715 et aujourd’hui nous vous proposons toutes les réponses en vidéo.

Questions / réponses sur le TCL 55P715, en vidéo

Ce TCL 55P715 a suscité beaucoup de curiosité, à en juger par le nombre de questions que vous nous avez laissées. Pour les amateurs de séries et de films en streaming, une question fondamentale qui n’a pas manqué a été le système d’exploitation qui courir Ce téléviseur. C’est le fluide et très complet Android TV 9.0, précisément l’un de ses grands atouts en tant que smart TV.

Ensuite, Avez-vous besoin de Chromecast? Eh bien non, puisque cette fonctionnalité est intégrée au système d’exploitation de Google, vous pouvez donc lire du contenu depuis votre smartphone ou votre tablette.

Le concept de smart TV et de connectivité Wi-Fi vous a posé une question très intéressante: celle de la puissance utiliser ce téléviseur pour surfer sur Internet comme s’il s’agissait d’un ordinateur. La réponse est oui, même si vous devrez d’abord télécharger un navigateur sur le Play Store et c’est tout.

La réponse à ces questions, et à bien d’autres que vous nous avez envoyées, vous l’avez dans la vidéo. Merci pour votre participation!