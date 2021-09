Tchia est un jeu tropical en monde ouvert inspiré d’une île du Pacifique Sud

Sony a dit que son Vitrine PlayStation présenterait un riche mélange de jeux petits et grands, mais il s’est avéré que la présence indépendante était en fait étonnamment légère. Il y avait, cependant, Tchia – un jeu d’aventure exotique en monde ouvert inspiré d’un groupe d’îles françaises du Pacifique Sud nommé Nouvelle-Calédonie.

Le jeu a l’air magnifique : en plus du gameplay de guitare de style The Last of Us, il y a aussi des tonnes d’exploration vivante – à la fois au-dessus et sous l’eau. Que pensez-vous de cette bande-annonce ? Étiez-vous impatient de voir cela lors du PlayStation Showcase ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.