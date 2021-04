Tchernobyl abandonné post-apocalyptique pourrait devenir un site du patrimoine mondial

Tchernobyl , le site de l’accident nucléaire le plus meurtrier de tous les temps, devrait devenir un site du patrimoine mondial, selon des responsables ukrainiens. Si leurs efforts réussissent, le site de l’un des chapitres les plus sombres de l’humanité pourrait rejoindre les rangs des monuments les plus emblématiques de la culture et des civilisations humaines, comme l’ancienne ville de Jordanie de Petra , les immenses piliers de Stonehenge , Pékin Ville oubliée et l’imposant Statues de l’île de Pâques à Rapa Nui.

Le 26 avril 1986, il y a 35 ans aujourd’hui, une explosion de réacteur a secoué la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à environ 130 kilomètres au nord de Kiev. Deux travailleurs sont morts presque immédiatement, des dizaines sont morts peu de temps après et des milliers d’autres sont décédés plus tard ou ont été écoeurés par l’exposition aux radiations, alors que les retombées de la catastrophe se sont dispersées en Ukraine, en Russie et en Biélorussie.

Les autorités soviétiques ont évacué une zone de 30 km autour de l’usine, maintenant connue sous le nom de zone d’exclusion de Tchernobyl. Le gouvernement ukrainien cherche à ajouter la plante – et la zone qui l’entoure – à la liste mondiale des sites du patrimoine mondial maintenue par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), . a récemment rapporté .

Pour être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, un site «doit avoir une valeur universelle exceptionnelle» et doit afficher au moins une qualité correspondant aux critères de sélection de l’agence, selon le site de l’UNESCO . Certains endroits de la liste représentent des exemples à couper le souffle et uniques de grandeur dans le monde naturel, tels que Yosemite et les parcs nationaux de Yellowstone aux États-Unis; Baie de Hạ Long au Vietnam; La Grande Barrière de Corail d’Australie; et la forêt primitive de Białowieża chevauchant la Russie et la Biélorussie.

D’autres lieux, tels que la Grande Muraille de Chine, les ruines de Chichén Itzá au Mexique et la ville de Venise, en Italie, ont mérité une place sur la liste pour leur importance dans l’histoire humaine ainsi que pour leur rare beauté. Les sites figurant sur la liste bénéficient de certaines protections juridiques et peuvent recevoir une aide financière du Fonds du patrimoine mondial pour aider à la préservation, selon l’UNESCO .

Pour qu’un site soit éligible sur la liste de l’UNESCO, il doit d’abord être ajouté à une liste du patrimoine culturel et historique dans son pays d’origine, a rapporté .. Oleksandr Tkachenko, ministre ukrainien de la Culture et de la Politique de l’information, a déclaré à . que le ministère avait initialement cherché à ajouter la centrale nucléaire abandonnée de Tchernobyl et les bâtiments voisins à une liste en Ukraine, et les responsables envisagent maintenant d’étendre cette proposition à l’ensemble de la zone d’exclusion.

« Nous pensons que l’inscription de Tchernobyl sur la liste du patrimoine de l’UNESCO est une première étape importante pour faire de ce grand endroit une destination unique d’intérêt pour toute l’humanité », a déclaré Tkachenko à ..

« L’importance de la zone de Tchernobyl se situe bien au-delà des frontières de l’Ukraine », a déclaré Tkachenko. « Il ne s’agit pas seulement de commémoration, mais aussi d’histoire et de droits des personnes. »

Voitures tamponneuses dans un parc d’attractions à Pripyat, Ukraine. L’explosion du réacteur de Tchernobyl en 1986 s’est produite quelques jours seulement avant l’ouverture prévue du parc. (Crédit d’image: Edward Neyburg / Getty Images)

En fait, le tourisme est déjà en plein essor dans la zone d’exclusion. L’une des villes de la zone – Pripyat, qui abritait environ 49 000 personnes en 1986 – est aujourd’hui une ville fantôme post-apocalyptique, ses maisons, ses écoles et ses hôpitaux inhabités et récupérés par les plantes et la faune. La zone d’exclusion a été initialement ouverte aux visiteurs en 2010, et les bâtiments étranges et envahis par la végétation de Pripyat sont rapidement devenus une destination populaire pour les photographes et les soi-disant touristes en cas de catastrophe.

Mais le tourisme de Tchernobyl a vraiment pris son envol après le succès de la série dramatique de 2019 de HBO, «Tchernobyl», avec des guides en Ukraine faisant état d’une augmentation de 30% des réservations en 2019 par rapport à l’année précédente, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Environ 124 000 touristes ont visité Tchernobyl l’année dernière, et environ 100 000 d’entre eux venaient de l’extérieur de l’Ukraine, L’Agence France-Presse (AFP) a rapporté en 2020 .

Les scientifiques surveillent également Tchernobyl, pour suivre comment la faune de la zone d’exclusion s’adapte aux niveaux d’exposition aux rayonnements qui rendent la zone dangereuse pour l’habitation humaine – et certaines de leurs conclusions sont étonnamment positives.

Par exemple, des enquêtes récentes montrent que les loups gris (Canis lupus) sont en plein essor près de Tchernobyl, probablement en partie parce qu’ils ont beaucoup de proies et de nombreux territoires qui n’ont pas été touchés par les humains. Et une espèce rare d’équidés sauvages d’Asie connue sous le nom de cheval de Przewalski (Equus ferus przewalskii) est également florissante dans la zone d’exclusion, L’AFP a rapporté .

