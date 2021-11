T’Challa de Chadwick Boseman ne sera jamais refondu dans le MCU, réaffirme le vice-président de Marvel

Il n’y a qu’un seul T’Challa, et c’est Chadwick Boseman. Après la mort soudaine et choquante du Panthère noire star l’année dernière, les plans ont été interrompus pour la suite à venir alors que Marvel Studios travaillait avec les acteurs et l’équipe pour trouver la meilleure façon d’aller de l’avant. Très tôt dans le processus, Kevin Feige avait noté qu’il n’était pas prévu de refondre T’Challa pour Panthère noire : Wakanda pour toujours, et il ne serait pas non plus ajouté au film avec CGI.

Un peu plus de temps s’est écoulé et il n’y a aucun changement chez Marvel avec le maintien de Boseman comme seul T’Challa dans le MCU. Théoriquement, il ne serait pas difficile d’introduire un nouveau T’Challa dans l’histoire maintenant que le multivers est un facteur dans les différents films Marvel. Peut-être qu’une version alternative de T’Challa d’un univers séparé pourrait apparaître pour expliquer pourquoi il s’agit d’un nouvel acteur dans le rôle. Bien entendu, le studio a toujours la possibilité de simplement refondre le Panthère noire rôle également, comme nous l’avons vu précédemment dans le MCU avec War Machine et Don Cheadle.

Ne comptez pas sur l’un ou l’autre de ces scénarios. Le vice-président du développement de MCU, Nate Moore, s’est récemment entretenu avec Ringer-Verse à propos de cette possibilité, et il a réaffirmé l’engagement de Marvel à honorer l’héritage de Chadwick Boseman, ce qui signifie qu’il ne faut pas refondre le rôle. C’était un choix fait très tôt avec tout le monde à bord en plein accord et personne n’a intérêt à le changer maintenant. De l’entretien :

« Les chances que vous voyiez T’Challa dans notre… vous ne verrez pas T’Challa dans l’univers MCU 616. Nous ne pouvions pas le faire. Je dirai, quand Chad est décédé, c’était une vraie conversion que nous avons eue avec [Ryan] Coogler à propos de « Qu’est-ce qu’on fait ? » Et ce fut une conversation rapide. Ce n’était pas des semaines, c’était des minutes de « Nous devons trouver comment faire avancer cette franchise sans ce personnage ». Je pense que nous pensons tous que T’Challa dans le MCU à l’écran est lié à la performance de Chadwick. C’est ce qu’il a apporté à ce rôle à la fois à l’écran et hors écran, je dirais. »

Moore admet qu’aller de l’avant sans T’Challa a été très difficile sur le plan créatif, mais jusqu’à présent, l’équipe est plutôt satisfaite de la direction qu’elle prend. Il poursuit en décrivant l’expérience que les fans auront en voyant le Panthère noire suite aussi douce-amère, comme tandis que Chadwick Bosemannous manquera, ce sera cathartique en quelque sorte de regarder le film sans lui.

« Aussi difficile que cela soit de comprendre de manière narrative pour savoir quoi faire, car c’est un gros trou, à aucun moment nous n’avons envisagé de le refondre. Le défi pour Panthère noire : Wakanda pour toujours raconte une histoire sans T’Challa. Je pense que c’est un défi que nous sommes prêts à relever, et nous sommes évidemment au milieu de celui-ci, et nous le découvrons. Jusqu’à présent, je pense que ce que nous obtenons est génial, mais le défi du film est de divertir les gens. Mais il y aura, je pense, un niveau de catharsis chez les gens qui reviendront dans cet univers sans ce type, parce que ce type et cet univers ne font qu’un. »

Les fans ont récemment entendu la voix de Boseman en tant que T’Challa une dernière fois, alors qu’il jouait le personnage de la série animée Disney + Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Nous ne pouvons qu’imaginer ce qui aurait pu être d’autre. Cette nouvelle vient de Van Lathan Jr sur Twitter.

