T’Challa brille dans Marvel’s Avengers

Après une heure derrière l’écran, nous vous présentons l’avancée de War for Wakanda, l’extension bien méritée de Marvel’s Avengers autour de Black Panther.

La première année de Marvel’s Avengers en tant que jeu de service n’a pas été optimale. Il y a eu des drames, des retards et des fonctionnalités qui ont été lentes à être vues. Mais le bien finit par arriver. Crystal Dynamics a construit un titre de plus en plus solide qui est maintenant consolidé avec le moment le plus décisif de son existence. Nous étudions en profondeur les Bande-annonce Guerre pour Wakanda.

La première extension majeure de Marvel’s Avengers arrive en force. Une campagne solo supplémentaire, un héros célébré par la communauté, de nouveaux méchants… Tout dans War for Wakanda est à célébrer. Et bien plus si l’on considère qu’il arrive sans frais supplémentaires.

Panthère éternelle

Black Panther est le principal protagoniste de l’expansion de cette avancée de War for Wakanda. Cette interprétation du roi T’Challa semble mieux correspondre à sa version dans les bandes dessinées que dans le récent MCU. C’est un jeune dirigeant, mais dur, décisif et très fier. Son peuple est toujours le premier dans son esprit, mais accepter l’aide des Avengers met en danger la réputation de tout le Wakanda.

À cet égard, le travail de Christopher Judge, le doubleur légendaire de Kratos, se démarque. Il incarne parfaitement le rôle d’un roi plein de fierté et de rage. Les missions que nous avons vues avec lui font de jouer avec T’Challa un délice particulièrement sonore. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, vous ne vous déplacez pas simplement comme un roi, vous en avez l’air. On ne sait pas qui sera en charge du doublage castillan.

Cette voix puissante se reflète également dans les mouvements de Black Panther. Contrairement aux deux derniers archers ajoutés au jeu, c’est un héros qui fonctionne mieux à courte distance. Ses combos rapides et agiles le rendent idéal pour ceux qui recherchent un combat rapproché avec un objectif clair. Il est capable de délivrer un grand nombre de coups continus, de faire voler ses adversaires et de détruire leur moral sans lui laisser une chance de se libérer de leurs attaques.

Là où ce style de combat peut être le plus apprécié, c’est avec les capacités spéciales de T’Challa. Le vibranium que vous avez en réserve n’est pas perdu d’un iota. Il peut lancer des javelots sur les ennemis qu’il attrape et reste coincé en place, ce qui lui donne le temps de respirer. Ou libérez l’âme de la Panthère et provoquez une chaîne d’explosions à chaque coup, ce qui facilite la poursuite des combos plus longtemps.

Wakanda pour toujours

Avec le bien de T’Challa vient une campagne complète. Le royaume de Wakanda est le centre de cette nouvelle aventure, plus grande que toutes les autres cartes que nous avons vues jusqu’à présent dans le titre. Sa jungle est magnifique, ses mines presque infinies et tout a été ajusté pour avoir son propre look. Les tourelles, les postes de commandement et même les coffres sont esthétiquement différents. Et il n’y a pas de labos !

Contrairement au DLC Kate et Clint, il s’agit d’une extension à part entière. Dans l’avancée de War for Wakanda, nous avons vu à la fois des missions multijoueurs et, enfin, des niveaux cinématiques solo. Aucun des archers n’avait ce genre de missions et ils faisaient partie des meilleures missions de la campagne de base. T’Challa va avoir son propre temps pour briller.

Ce ne sera pas un jeu vidéo exclusif pour le héros, mais il s’en rapproche assez. Pour accompagner le traitement esthétique, nous avons plusieurs zones dans la ville qui servent de point de contrôle. Le trône de Wakanda, la table de guerre et le laboratoire de Shuri ne sont que quelques-uns des endroits qui nous permettront de nous reposer entre les missions. Adieu la Chimère tout de suite.

Les alliés de Klaue

Tout cela tomberait dans l’oreille d’un sourd si nous n’avions pas de menace à gérer. La communauté a exprimé plus d’une fois à quel point elle en avait marre de combattre les scientifiques de l’IMA. Respirez à l’aise, car nous avons vu dans l’avancée de War for Wakanda qu’une toute nouvelle faction nous attend : les soldats d’Ulysse Klaue.

Le grand ennemi juré de Wakanda est le centre d’attention. Ce terroriste est prêt à tout pour s’emparer de toutes les réserves de vibranium, et il le prouve déjà avec le meurtre du père de T’Challa avant le début de la campagne. Un petit groupe de héros en fuite ne va pas l’arrêter, encore moins quand ils ont l’argent de leur côté.

Klaue s’entoure de toutes sortes de mercenaires pour affronter le roi. En plus des soldats standard, il en a quelques-uns dotés de ses armes soniques sous forme de marteaux. Il existe également des robots araignées qui se distinguent par leur vitesse et leur capacité à surpasser les héros en nombre. Et aussi IMA a décidé de vous accompagner avec un grand nombre de sintoïdes pour mener à bien cette conquête à grande échelle.

Au-delà de la demi-douzaine de nouveaux ennemis réguliers, nous avons quelque chose que la communauté réclamait : des méchants. Nous n’en verrons que deux dans cette extension, mais nous pouvons nous préparer à la guerre. En plus de Klaue lui-même, nous combattrons un autre mercenaire d’armes à prendre que les Avengers connaissent déjà par cœur, le terrible Crossbones.

Son combat se distingue par ses armes lourdes telles que des mitrailleuses, des crochets puissants et sa capacité de défense avec des barrières soniques. Cela semble être un combat très polyvalent de pouvoir le faire à plusieurs reprises, et en fait je me demande comment je m’en sortirais dans la même arène de combat avec Taskmaster.

Plus de vengeance pour tout le monde

A défaut de tester la version complète, nous nous retrouvons avec un bon avant-goût de notre avancée de War for Wakanda. Marvel’s Avengers a pris le rythme dont il avait besoin pour sa sortie et c’est une bonne conclusion à sa première année d’existence. Si nous avons plus de contenu comme celui-ci tout au long de la deuxième année, ce voyage aura valu la peine d’être enduré.

Mais ne crions pas victoire pour le moment. T’Challa est un excellent ajout à la campagne Marvel’s Avengers, mais Crystal Dynamics doit être clair sur ses prochaines étapes et ne pas laisser sa communauté dans l’ombre de l’incertitude. Nous devons également considérer que cette campagne est plus ce que nous aimions déjà, pas une refonte complète comme certains le voulaient.

Square Enix sait dans quelle direction mène le commandement de Marvel’s Avengers. Cette extension me donne plus de sécurité pour l’avenir du titre que n’importe quel contenu de l’année dernière. Espérons qu’il n’y ait pas de nouvelles tempêtes inattendues.