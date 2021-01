TBT # 108 | Medianeras (2011, Gustavo Taretto)

Lancé en 2011, la fonctionnalité argentine Medianeras – Buenos Aires à l’ère de l’amour virtuel (ou simplement Medianeras, dans l’original), réalisé par Gustavo Taretto, aborde l’histoire de deux personnages qui vivent dans la populeuse Buenos Aires. C’est presque un personnage, plein de bâtiments construits dans les formes et les styles les plus variés, ainsi que les humains qui y vivent, totalement étrangers à ceux qui sont à ses côtés.

Synopsis original

Medianeras – Buenos Aires à l’ère de l’amour virtuel, qui raconte l’histoire de Martin (Javier Drolas), Mariana (Pilar López de Ayala) et leurs inadéquations. Ils vivent dans la même ville, sur le même pâté de maisons, dans des appartements face à face mais ne se rencontrent jamais. Ils ne peuvent se rapporter que via Internet. Ils se connaissent en ligne, mais dans la vie hors ligne se croisent sans se connaître mutuellement. Comment vous trouvez-vous dans le monde «réel» dans une ville de 3 millions d’habitants? Selon les mots de son directeur Gustavo Taretto:

«Medianeras est le résultat de plusieurs idées qui, à un moment donné – dont je ne peux même pas dire lesquelles – ont commencé à se rassembler. La plupart d’entre eux sont le résultat de mes observations et de ma curiosité pour Buenos Aires et ses habitants, qui vivent souvent leur vie plus sur Internet qu’en dehors ».

UN OTOÑO CORTO

Dès le début, le film blâme les architectes et les ingénieurs civils pour les plus grands maux de la société d’aujourd’hui: séparations et divorces, violence familiale, excès de chaînes câblées, manque de communication, agonie, dépression , obésité, torticolis, etc. Et plongeant profondément dans cette relation de cause à effet, le réalisateur Gustavo Taretto Prendre avantage de médianes comme titre et métaphore de son œuvre.

Médianes ce sont les murs latéraux des grands bâtiments (qui n’ont normalement pas de fenêtres – ni de vie) et sont généralement utilisés pour les grands panneaux commerciaux (panneaux d’affichage).

UN LARGO HIVER

Le film, en abordant les problèmes qui viennent d’être évoqués, peut contenir certains déclencheurs et apporter une atmosphère très dense dans sa première moitié. Explorer la normalisation de la distance, de la vie en ligne et des emplois à distance (cela semble-t-il courant de nos jours?), La fonctionnalité est chirurgicale. Explicitement ou implicitement, la fonctionnalité ouvre les problèmes et certains des remèdes que la société utilise pour soulager les douleurs qui sont presque toujours cachées.

PRINTEMPS AL FIN

Mais, comme la vie ne se résume pas à des tragédies, le tournant est précisément médianes. Bientôt, ils, symboles de distance et d’absence de relation vivante, ont aussi la représentation de la non-conformité de l’être humain aux règles qui l’étouffent et l’oppressent. De cette façon, les fenêtres (généralement irrégulières) sont ouvertes, la végétation pousse au milieu des fissures, le temps peint des tableaux sur les vastes murs de la forêt urbaine.

En plus de la charge explicite de la fonctionnalité, toutes les œuvres d’art et la façon dont l’édition raconte silencieusement l’histoire sont louables. Les palettes de couleurs, la bande son et le choix des scènes racontent si bien l’histoire qu’elle devient davantage un facteur d’immersion. Toutes les connexions et la proximité entre Mariana et Martin sont méticuleusement travaillées et retiennent l’attention jusqu’au bout.

VERDICT

Pour être honnête, Medianeras n’est pas un film léger. Mais c’est un film important. Non seulement pour mettre en lumière les problèmes de notre société malade (ce que nous avons déjà réussi à faire pour nous-mêmes), mais pour donner de l’espoir; pour ouvrir des fissures ou des fenêtres au milieu des murs de la peur et de l’incertitude. Les réflexions sont importantes, et plus encore en ce moment de distance, pour nous faire regarder de côté et nous rendre compte qu’il y en a tellement d’autres comme nous.

Nous ne sommes pas seuls.

Notre note

4,0 / 5,0

Découvrez la bande-annonce du film:

Saviez-vous que TBT est une colonne hebdomadaire de Feededigno; voir les dernières publications:

# 107 | Mise à niveau: mise à jour (2018, Leigh Whannell)

# 106 | Les garçons perdus (1988, Joel Schumacher)

# 105 | Les aventures de Sharkboy et Lavagirl (2005, Robert Rodriguez)

Pour tout vérifier TBT précédent cliquez ici!

Profitez de notre travail? Que diriez-vous de nous aider à le maintenir?

Être un site Web indépendant au Brésil n’est pas facile. Notre équipe qui travaille – en collaboration et avec beaucoup d’amour – pour vous apporter du contenu chaque jour, vous sera extrêmement reconnaissante de votre collaboration. En savoir plus sur notre campagne sur Soutien et aidez-nous avec votre contribution.