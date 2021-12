TBS révèle la bande-annonce de la saison 2 de Go-Big Show

Grand spectacle, l’émission de talents sur TBS pour les capacités folles, revient pour une deuxième saison en janvier. TBS a récemment dévoilé la bande-annonce de la prochaine saison du spectacle de talents plus grand que nature, promettant encore plus de spectacle que le premier.

La prémisse de Grand spectacle est de présenter des talents surdimensionnés à une échelle jamais vue auparavant à la télévision, généralement des cascades défiant la mort. La saison 2 a beaucoup de projets et gardera les téléspectateurs au bord de leurs sièges avec des artistes d’évasion sous-marine, des sauteurs de taureaux et d’incroyables exploits de force, pour tromper les cavaliers et les détenteurs de records du monde. Ces candidats immensément talentueux montreront leurs actes audacieux, dans une bataille pour impressionner les juges alors qu’ils avancent vers le prix ultime de 100 000 € de la finale et vont gros, ou rentrent chez eux.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR







Grand spectacle se classe actuellement comme la comédie du câble n ° 3, atteignant plus de 34 millions de téléspectateurs. Brett Weitz, directeur général de TBS, TNT et truTV, partage ses réflexions sur cette émission extrêmement populaire :

Lorsque vous trouvez un spectacle et des personnalités qui se réunissent de manière si authentique et apportent de la joie et de l’émerveillement à un public, vous allez grand avec votre engagement envers celui-ci… les réactions de nos juges seraient. Nous nous engageons à offrir ce type de télévision à nos fans pour les années à venir.

Grand spectacle est animé par le comédien américain Bert Kreischer, et il est rejoint par un panel de juges célèbres. Snoop Dogg, Rosario Dawson, Jennifer Nettles et Cody Rhodes ont formé le jury de la première saison de l’émission. La saison 2 a fait un petit changement en remplaçant Snoop Dogg par le célèbre artiste hip-hop/pop T-Pain. La position du rappeur dans la saison était à l’origine destinée au producteur et artiste primé aux Grammy Awards DJ Khaled. En fait, Khaled était également censé être l’un des producteurs exécutifs de la série. Cependant, on ne sait pas pourquoi TBS a fait le changement un mois dans la production de l’émission.

Grand spectacle est produit par Propagate et Matador Content, une société Boat Rocker. Todd Lubin de Matador Content, Jay Peterson de Boat Rocker Studios, Howard T. Owens de Propagate, Ben Silverman et Gregory Lipstone, le showrunner Conrad Green, Kreischer et Dawson forment la liste des producteurs exécutifs de l’émission.

La saison 2 de cette émission de talents extrêmes devrait débuter le 6 janvier, jeudi, à 21 h HE/PT sur TBS.





Louis CK tente un retour en vendant son nouveau spectacle, désolé, en ligne Le comédien en disgrâce Louis CK ramène sa marque d’humour dans une tentative de retour avec des émissions disponibles à l’achat sur son site Web.

Lire la suite





A propos de l’auteur