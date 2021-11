Taylor Swift suggère-t-elle que Jake Gyllenhaal l’a trompée avec Anne Hathaway ?

Taylor Swift et Jake GyllenhaalIls étaient en couple en 2012 quand elle avait 21 ans et lui 29. Cependant, la relation a pris fin et beaucoup ont spéculé sur les raisons qui ont conduit les personnages à mettre fin à la romance. Une des chansons du chanteur donnerait un indice à ce sujet : « Vous avez dit que si nous avions eu un âge plus proche, cela se serait peut-être bien passé. Cela m’a donné envie de mourir ». Des mots forts qui résonnent encore chez les followers de l’artiste.

Actuellement, Taylor Swift réédite l’album Rapporter, qui date de la même époque où il était avec le célèbre acteur. Commercialement, l’opération est un véritable succès : elle s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires dès sa première semaine de commercialisation. Elle montre toute son empreinte sur les morceaux de l’album qui la révèlent rebelle et contre-conformiste.

Jake Gyllenhaal a trompé Taylor Swift avec Anne Hathaway ?

Les fans de Taylor attendaient la chanson avec impatience Tout aussi bien, que nous avons mentionné dans le premier paragraphe de la note. Parce que? Il semble qu’il y ait une référence à l’infidélité possible de Jake Gyllenhaal avec l’actrice Anne Hathaway. Rappelons-nous : en 2012 les acteurs ont tourné le film ensemble De l’amour et autres drogues. Y a-t-il du vrai dans cette version à propos d’une romance entre eux ?

La vérité est que Taylor chante dans sa version de 10 minutes de cette chanson quelques lignes qui pourraient bien être destinées à Anne : « En sanglotant dans la salle de bain lors d’une fête, une actrice s’est approchée de moi pour me demander ce qui n’allait pas, et j’ai répondu ‘Toi, c’est ce qui s’est passé, toi' ». Bien sûr, nombreux sont ceux qui imaginent la chance de voir ces deux femmes parler de leur même intérêt amoureux : Jake Gyllenhaal. Cette rencontre a-t-elle eu lieu ?

Plus de détails : Le clip de la chanson de Taylor a été créé le même jour que l’anniversaire de Taylor. Anne Hathaway et les images du court métrage sont très similaires à celles de la bande-annonce du film dans lequel Jake et Anne ont joué il y a si longtemps. Peut-être a-t-elle agi avec dépit ou l’artiste avait-elle simplement besoin de panser les blessures de son passé, qu’elle a dû revisiter avec la réédition de l’album en question.

