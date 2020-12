Taylor Swift sortira ce soir un nouvel album surprise, Evermore

Taylor Swift a sorti son huitième album Folklore aux critiques élogieuses. (Taylor Swift)

Taylor Swift pourrait tout aussi bien ajouter « nous sauver tous de l’horreur existentielle sans fin de 2020 » à son curriculum vitae car elle a révélé jeudi après-midi (10 décembre) qu’elle sortait un album « sœur » à folklore.

En d’autres termes, elle n’est pas hors de la folklore woods pour l’instant, après la sortie de l’album en juillet plus tôt cette année. Cela l’a vue se transformer en un nouveau son indie-folk apaisant, souvent moelleux.

Admissible toujours, Swift a pris à Twitter pour annoncer que le nouveau disque sortira ce soir à minuit (HNE), en l’associant à une photographie atmosphérique de l’arrière de sa tête avec ses cheveux dans une tresse française.

Je suis ravi de vous dire que mon 9e album studio, et l’album sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Cela s’appelle toujours plus.

📷: Beth Garrabrant

Elle a confirmé plus tard qu’Evermore contiendrait 15 chansons – y compris de nouvelles collaborations avec Haim, The National et Bon Iver – avec l’édition physique de luxe comprenant deux titres bonus «right where you left me» et «it’s time to go».

Depuis que j'ai 13 ans, je suis excité d'avoir 31 ans parce que c'est mon numéro porte-bonheur à l'envers, c'est pourquoi je voulais vous donnerais quelque chose!

Le premier clip de l’album, pour la chanson «willow», tombera en même temps à côté, elle m’a dit, notant qu’elle répondra au préalable aux questions des fans lors d’une discussion sur la page YouTube Premier.

Ce soir, l'histoire continue, alors que le clip de « saule » tombe à minuit est.

«Je suis ravi de vous dire que mon neuvième album studio, et folkloreLe disque de la soeur, sortira ce soir à minuit est », écrit-elle. « C'est appelé toujours. »

«Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d'écrire des chansons. Pour essayer de le dire plus poétiquement, c'est comme si nous étions à l'orée du bois folklorique et avions le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique.

«Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément.

« Je n'ai jamais fait cela auparavant. Dans le passé, j'ai toujours traité les albums comme des époques uniques et je suis passé à la planification de la suivante après la sortie d'un album.

«Il y avait quelque chose de différent avec folklore. En le faisant, je me sentais moins comme si je partais et plus comme je revenais.

«J'ai adoré l'évasion que j'ai trouvé dans ces contes imaginaires / non imaginaires.

«J'ai adoré la façon dont vous avez accueilli les paysages de rêve, les tragédies et les récits épiques d'amour perdus et retrouvés dans vos vies. Alors j'ai continué à les écrire.

«Et j'ai adoré créer ces chansons avec Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB et Justin Vernon.

«Nous avons également accueilli de nouveaux amis (et de longue date) à notre table de cuisine musicale cette fois-ci…»

Elle a ajouté: «Depuis que j'ai 13 ans, je suis enthousiaste à l'idée d'avoir 31 ans parce que c'est mon numéro porte-bonheur à l'envers, c'est pourquoi je voulais vous surprendre avec cela maintenant.

«Vous avez tous été si attentionnés, solidaires et attentionnés pour mes anniversaires et cette fois, j'ai pensé que je vous donnerais quelque chose!