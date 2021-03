Taylor Swift riposte à la «  blague profondément sexiste  » de «  Ginny & Georgia  » de Netflix

Taylor Swift ne rit pas de ce qu’elle a appelé une « blague profondément sexiste » présentée dans la série Netflix récemment sortie « Ginny & Georgia ».

La superstar de la pop a riposté lundi en référence à une blague de la comédie dramatique mère-fille dans laquelle la fille adolescente Ginny Miller (Antonia Gentry) dit à sa mère, Georgia (Brianne Howey): « Qu’est-ce que vous vous souciez? Vous passez par les hommes plus vite que Taylor Swift. »

Taylor Swift a répondu à ce qu’elle a appelé «une blague profondément sexiste» à son sujet dans la série Netflix «Ginny et Georgia». Dimitrios Kambouris / Getty

Le one-liner se produit dans le dernier épisode de la première saison après que Georgia ait supposé que Ginny avait rompu avec son petit ami. Swift a exprimé son dégoût avec la référence dans un tweeter le lundi. (Il y a des blasphèmes dans le tweet ci-dessous.)

Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et elle veut récupérer sa blague paresseuse et profondément sexiste. Que diriez-vous d’arrêter de dégrader les femmes qui travaillent dur en définissant cette merde de cheval comme FuNnY. Également, @netflix après Miss Americana, cette tenue n’a pas l’air mignonne sur vous 💔 Joyeux Mois de l’histoire des femmes je suppose pic.twitter.com/2X0jEOXIWp – Taylor Swift (@ taylorswift13) 1 mars 2021

« Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et il veut que sa blague paresseuse et profondément sexiste revienne », a écrit Swift. « Que diriez-vous d’arrêter de dégrader les femmes qui travaillent dur en définissant ce cheval s — comme FuNnY. De plus, @netflix après Miss Americana, cette tenue ne vous ressemble pas. Joyeux Mois de l’histoire des femmes je suppose. »

Swift, 31 ans, fait référence au documentaire Netflix de l’année dernière « Miss Americana » sur sa vie dans lequel elle a parlé de problèmes personnels comme avoir un trouble qui l’a amenée à « arrêter de manger » après avoir vu des photos d’elle-même qui lui ont donné une perception négative. de son corps. L’honnêteté brute de Swift sur les effets d’être aux yeux du public a incité la comédienne Nikki Glaser à s’excuser pour les commentaires honteux qu’elle avait faits sur la chanteuse dans le passé.

La blague de « Ginny & Georgia », qui a été publiée le 24 février, fait référence à l’examen public constant de la vie amoureuse de Swift au fil des ans.

L’expression en majuscules « RESPECTER TAYLOR SWIFT« Tendance sur Twitter au cours du week-end alors que les fans venaient à sa défense. Ils ont également fait référence à une réplique d’une autre émission de Netflix, » Degrassi: Next Class « , dans laquelle un personnage dit: » Taylor Swift a fait toute une carrière avec ses ex. «

Ses fans ont souligné ce qu’ils pensaient être un double standard dans lequel les pop stars masculines ne traitent pas les mêmes commentaires.

Elle le savait quand elle a dit: « Personne ne dit ça à propos d’Ed Sheeran, personne ne dit ça à propos de Bruno Mars, ils écrivent tous des chansons sur leurs ex, leur petite amie actuelle, leur vie amoureuse, et personne ne lève le drapeau rouge là-bas » RESPECTER TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/rIFASm4kkW – eliazarxyz (@eliazarxyz) 1 mars 2021

«Elle le savait quand elle a dit ‘personne ne dit ça à propos d’Ed Sheeran, personne ne dit ça à propos de Bruno Mars, ils écrivent tous des chansons sur leurs ex, leur petite amie actuelle, leur vie amoureuse, et personne ne lève le drapeau rouge là-bas ,' » une personne tweeté. « RESPECT TAYLOR SWIFT. »

Ce n’est pas la première fois que Swift met en lumière une situation dans laquelle elle avait l’impression d’être traitée injustement. Elle s’est exprimée sur ses histoires Instagram l’année dernière après qu’une version étendue d’un célèbre appel téléphonique de 2016 avec Kanye West ait fuité en ligne et a montré qu’elle «disait la vérité» à propos de l’appel depuis des années. Elle avait précédemment été accusée d’avoir menti sur la substance de l’appel téléphonique pour se faire une victime, recevant une réaction violente.

En 2019, elle a publiquement appelé le directeur du disque Scooter Braun après avoir acheté son ancien label et pris le contrôle des maîtres de ses six premiers albums, qu’il a ensuite vendus à une autre société.

Rapide tweeté en novembre qu’elle a commencé à réenregistrer toute sa musique précédente afin d’en reprendre possession.

«J’ai récemment commencé à réenregistrer ma musique plus ancienne et cela s’est déjà avéré à la fois passionnant et épanouissant sur le plan créatif», écrit-elle.