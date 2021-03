Taylor Swift revient sur la blague misogyne de l’émission Netflix Ginny & Georgia

Taylor Swift a riposté à une blague de l’émission Netflix Ginny et Géorgie qui prétend qu’elle a couché avec des tas d’hommes.

Le chanteur a pris une capture d’écran du dialogue de la série, où la punchline était « qu’est-ce que vous vous souciez? vous passez par les hommes plus vite que Taylor Swift ».

Le Toujours L’artiste a téléchargé la ligne sur ses réseaux sociaux et a appelé non seulement le programme, mais aussi Netflix pour l’avoir soutenu.

« Hé Ginny et Géorgie, 2010 a appelé et il veut récupérer sa blague paresseuse et profondément sexiste. Que diriez-vous d’arrêter de dégrader les femmes qui travaillent dur en définissant cette merde de cheval comme FuNnY?

« Également, @netflix après Mlle Americana cette tenue n’est pas mignonne sur vous. Joyeux Mois de l’histoire des femmes, je suppose. »

Dans Mlle Americana, Swift a expliqué comment les célébrités féminines sont souvent confrontées à un double standard dans la manière dont l’histoire de la relation héritière est jugée et a révélé à quel point les médias se concentrent sur sa vie amoureuse.

Depuis que l’artiste a posté le message sur Twitter, la réaction a été … rapide.

Les fans ont afflué vers Ginny et GéorgieLa page de revue sur le site Web de révision Rotten Tomatoes et absolument sauvée. La première saison de la série avait un score critique de 65% et un score d’audience désastreux de 10%.

Crédit: Netflix

Il y a des centaines de critiques d’une étoile pour la série, et de nombreuses personnes se sont opposées aux écrivains pour avoir critiqué leur bien-aimée Taylor. A lire : La ville crée un compte de dons: 800 personnes de Solingen commémorent les cinq enfants morts

Un utilisateur a écrit: « Le pire spectacle que j’ai jamais vu de ma vie, les pires acteurs et le pire scénario. Un chat qui dort est plus amusant que ça. »

Un autre a ajouté: « Taylor Swift mérite le respect et ce spectacle se moque d’elle et lui manque de respect, ainsi que sa musique, CE SPECTACLE EST LAME. »

Un troisième a déclaré: « Netflix a vraiment besoin de repenser les types d’émissions que nous voulons. Lorsque vos castings sont généralement hétérosexuels cisgenres et blancs, NOUS S’ENNUIENT. Quand ils ont l’audace de faire honte à Taylor Swift qui leur a donné un documentaire et une tournée et a ouvert tellement de portes aux femmes dans la musique que c’est exaspérant. »

Les fans de Swifts ont également profité de ce moment pour mettre en évidence d’autres programmes sur Netflix qui ont des lignes hilarantes et brillantes célébrant Taylor et sa musique.