Taylor Swift réfléchit à son ancien style de composition musicale

2020 a été une année pleine de changements et de surprises, en particulier pour les fans de Taylor Swift. Le chanteur aurait sorti, de manière surprenante et sans aucun préavis à la presse, deux nouveaux albums sous les titres de « Folklore » et « Evermore », que l’on en est venu à qualifier de « moment décisif d’émotion et de bonheur ».

Après avoir sorti le premier de ces albums en juillet dernier, Rapide est entré à nouveau dans les tendances vendredi dernier (11 décembre) en annonçant dans la matinée le lancement de « Toujours”, Uniquement disponible sur les plateformes de streaming quelques heures plus tard.

Via le canal officiel en Youtube de Musique Apple, un aperçu de l’interview que la chanteuse a donnée Zane Lowe à l’occasion du « Prix ​​Apple Music 2020», Dans lequel la chanteuse révélerait la manière dont sa« manière personnelle »d’écrire des chansons en est venue à affecter sa vie personnelle.

«Il fut un temps où je suis arrivé en tant qu’écrivain où je ne pouvais écrire que des chansons vraiment personnelles que je sentais intenables pour mon avenir et pour aller de l’avant. Je me sentais très proche d’un microscope », a-t-il commenté.

Dans mes mauvais jours, j’avais l’impression de porter un canon de «clickbait», ce qui n’est pas ce que je veux dans ma vie.

« Je pense que quand j’ai lancé ‘Folklore« Je sentais que je pouvais faire cette chose où je peux créer des personnages dans cette ville mythologique américaine ou partout où je les imagine, et je peux refléter mes propres émotions dans ce que je pense qu’ils pourraient ressentir et je peux créer des histoires, des personnages et des arcs, je n’ai pas pourquoi le ressentir pour le mettre dans un album. Je donne juste des munitions de tabloïd. »

Rapide s’assure que son nouveau style d’écriture lui donne le sentiment qu’il peut être en mesure de maintenir un espace pour une bonne santé mentale et émotionnelle. « J’ai vu un chemin pour mon avenir et ce fut un véritable tournant d’excitation et de bonheur. » Il a également assuré que le lancement de ‘Toujours‘lui a donné un sentiment de conclusion et d’étrange sérénité.