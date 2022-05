Taylor Swift reçoit un doctorat honorifique après avoir déclaré que c’était son objectif numéro un

« S’il vous plaît, gardez à l’esprit que je ne me sens en aucun cas qualifié pour vous dire quoi faire. Vous avez travaillé, lutté, sacrifié, étudié et rêvé votre chemin ici aujourd’hui et donc, vous savez ce que vous faites.

La chanteuse « Shake It Off » s’est référée à sa chanson à succès dans un autre conseil de quelqu’un qui a gravi les échelons de l’industrie musicale mondiale pour devenir une icône dans le monde entier.

Elle a déclaré: « Être gêné quand vous vous trompez fait partie de l’expérience humaine. Se relever, se dépoussiérer et voir qui veut encore traîner avec vous après et en rire? C’est un cadeau.

« Les fois où on m’a dit non ou que je n’ai pas été inclus, que je n’ai pas été choisi, que je n’ai pas gagné, que je n’ai pas été sélectionné… avec le recul, j’ai vraiment l’impression que ces moments étaient aussi importants, sinon plus cruciaux, que le moments, on m’a dit « oui ». »