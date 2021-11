Taylor Swift présente un nouveau clip vidéo réalisé par Blake Lively

Après avoir anticipé l’arrivée d’un nouveau clip via ses réseaux sociaux dimanche après-midi dernier (14 novembre), Taylor Swift a surpris ses fans avec la sortie de « I Bet You Think About Me », une séquence qui a été co-écrite en collaboration avec l’actrice Blake Lively, qui fait également ses débuts de réalisatrice.

Swift présente également Miles Teller (connu pour son travail sur le film ‘Whiplash’) avec une apparition de son collaborateur Aaron Dessner du groupe ‘The National’. Dans la vidéo, on peut voir la chanteuse s’immiscer au milieu du mariage de l’un de ses ex-petits amis alors qu’elle s’en prend à ses habituelles lignes acérées dans les paroles : « Et la fille dans ton lit a un beau pedigree, et je parie tes amis te disent qu’il est meilleur que moi ».

Blake Lively a une carrière exceptionnelle au cinéma et à la télévision, connue principalement pour des films tels que « The Sisterhood of the Traveling Pants » ou « Green Lantern », où elle a rencontré son mari, acteur et comédien Ryan Reynolds. Lively a ensuite acquis une grande notoriété pour son rôle de Serena van der Woodsen dans la série télévisée « Gossip Girl ».

« I Bet You Think About Me » est l’une des chansons appartenant au « vault » de Taylor Swift. La chanson avait été écrite lors des enregistrements originaux de l’album « Red » avant sa sortie en 2012, bien qu’elle n’ait jamais été enregistrée. Swift a eu la collaboration du chanteur et compositeur de musique country Chris Stapleton, qui a contribué aux harmonies de l’enregistrement.

L’arrivée de ce clip intervient quelques jours seulement après la sortie de « Red (Taylor’s Version) », la deuxième révision de Swift de sa discographie après s’être lancée dans l’ambitieux projet de réenregistrer ses six premiers albums studio après la vente. leur matériel, faisant de cet album la sortie la plus jouée sur Spotify au cours de ses 24 premières heures.

Swift a surpris ses fans ce week-end avec la sortie de la version prolongée de dix minutes de sa chanson « All Too Well », mettant en vedette ses débuts de réalisatrice à travers un court métrage mettant en vedette Dylan O’Brian (Maze Runner) et Sadie Sink (Stranger Things) , effectuant une performance en direct de la chanson dans l’émission de variétés « Saturday Night Live ».