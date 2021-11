Taylor Swift présente un court métrage inspiré de « All Too Well »

Avec l’arrivée au public de « Red (Taylor’s Version), l’auteure-compositrice-interprète Taylor Swift a présenté un nouveau court-métrage inspiré de la version longue de sa chanson « All Too Well », mettant en vedette les acteurs Dylan O’Brien, connu pour son travail dans la saga « Maze Runner » et Sadie Sink de la série « Stranger Things ».

Swift, qui a écrit et réalisé ce matériel, a noté lors d’une récente conversation avec Jimmy Fallon qu’il y avait une séquence « très tendue » dans laquelle O’Brien et Sink étaient « trop ​​électriques » pendant leur improvisation, ce qui l’empêchait de retirer le caméra pendant leurs performances. Cette séquence est une discussion volatile entre les deux, qui incarnent un couple de mariés.

D’une durée de près de 15 minutes, « All Too Well » est divisé en sept chapitres : « An Upstate Escape » (Une évasion vers le nord de l’État), « The First Cracks In The Glass » (Les premières fissures dans le verre) , » Êtes-vous réel ? » (Êtes-vous réel ?) « The Breaking Point », « The Reeling » (The Oscillations), « The Remembering » (Remembering) et « Thirtheen Years Gone » (Treize Years Past).

Chacun de ces chapitres raconte un événement formateur dans la formation et la chute imminentes de la relation entre O’Brien et les personnages de Sink. Swift cuenta con un cameo en el epilogo del cortometraje, interpretando a la versión adulta del personaje de Sink (ambos protagonistas no tienen nombre a lo largo de la historia) concluyendo con ella en la lectura de uno de sus libros, mientras su amante la observa au loin.

« All Too Well » est un favori parmi les fans de Swift depuis sa sortie initiale en 2012, pendant cinq minutes et 28 secondes à l’époque. La chanteuse a déclaré dans son entretien avec Fallon que cela avait été écrit comme un exercice de catharsis lors d’une séance de répétition pour sa tournée « Speak Now ».

«Je me suis présenté aux répétitions et j’étais vraiment bouleversé et triste, et tout le monde pouvait le dire. Ce n’était vraiment pas amusant d’être avec moi ce jour-là », a commenté Swift. Elle dit que lorsqu’elle a commencé à jouer de la guitare, jouant les mêmes accords encore et encore, son groupe n’a commencé à suivre son rythme qu’au fur et à mesure qu’elle a commencé à ajouter des mots sur ce qu’elle ressentait à l’époque, se terminant par une durée totale de 15 minutes. .

Taylor Swift a également présenté un prix spécial du court métrage à New York, interprétant sa chanson pour la première fois dans son intégralité dans une version acoustique, reconnaissant ainsi le pouvoir de ses fans de la soutenir dans le lancement de cette version.

Avec « Red (Taylor’s Version), la chanteuse a sorti un total de 30 chansons, qui étaient les chansons qu’elle avait initialement prévu de présenter dans la version de l’album sorti en 2012. Ce matériel a des collaborations de certains artistes de la stature de Ed Sheeran et Phoebe Bridgers.