Taylor Swift partage qu’elle réenregistre ses anciennes chansons dans son discours d’acceptation des AMA

Les American Music Awards 2020 ont été diffusés le 22 novembre et Taylor Swift a fini par remporter le prix de l’artiste de l’année. Bien que Swift ait remporté le premier prix de la soirée, elle n’a pas accepté le prix en personne. Au lieu de cela, Swift a envoyé un discours enregistré et a révélé qu’elle ne pouvait pas assister à la cérémonie de remise des prix car elle était occupée à réenregistrer ses cinq premiers albums.

Quand Swift a commencé sa carrière, elle a signé avec Big Machine Records qui a été fondée par Scott Borchetta. Avec le label, elle produit ses six premiers albums: Taylor Swift, Sans peur, Parlez maintenant, rouge, 1989, et Réputation.

Au lieu de signer à nouveau avec Big Machine Records à la fin de son contrat, Swift a signé avec Universal Music Group, ce qui lui permettrait de posséder ses enregistrements maîtres. Borchetta a vendu Big Machine Records à Scooter Braun en juin 2019 et Braun a acquis les masters des six premiers albums de Swift.

En novembre 2020, Swift a pu commencer à réenregistrer ses cinq premiers albums. En publiant les réenregistrements, Swift peut récupérer ses maîtres et éventuellement réduire la valeur des originaux.

Aux AMA 2020, Swift a remporté le prix de l’artiste de l’année. Pour son discours d’acceptation, elle a enregistré un message vidéo pour ses fans pour les remercier d’avoir voté pour elle.

Elle a également déclaré aux fans que la raison pour laquelle elle n’était pas présente était parce qu’elle réenregistrait ses albums, en disant:

«Oh hé les gars, merci beaucoup pour ça! C’est un prix voté par les fans, ce qui signifie beaucoup pour moi. Vous avez été au-delà de merveilleuses toutes les années de ma carrière, mais surtout celle-ci lorsque nous avons été si éloignés. Nous n’avons pas pu nous voir en concert, mais je me sens toujours vraiment connecté à vous à travers la musique et votre réaction à folklore et toutes les manières dont votre imagination a honoré cet album. Je t’aime tellement et j’ai vraiment, vraiment de la chance à cause de toi. La raison pour laquelle je ne suis pas là ce soir est que je réenregistre en fait toute ma musique ancienne dans le studio où nous l’avons initialement enregistrée. Cela a donc été incroyable, et j’ai hâte que vous l’entendiez mais passez une bonne nuit! Je vous aime tellement et merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, les gars.