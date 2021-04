Taylor Swift parle du processus de recréation de « Fearless »

Vendredi dernier, le 9 avril, après une grande anticipation générée par ses fans, Taylor Swift a finalement sorti « Fearless (Taylor’s Version) », un album qui fait partie de son ambitieux projet dans lequel, pour reprendre le contrôle de son catalogue musical, il lui a proposé d’enregistrer à nouveau toute sa discographie jusqu’à atteindre «Reputation», sorti en 2017.

Avec le succès que cette nouvelle version a reçu parmi ses followers et la presse spécialisée, Swift a partagé quelques mots sur le processus d’enregistrement de ces chansons à nouveau, notant qu’elle essayait de créer «la même chose, mais mieux».

Lors d’une récente conversation avec People, l’interprète de «Love Story» a expliqué ce qui suit: «En termes de production, je voulais vraiment rester fidèle aux mélodies initiales que j’ai imaginées pour ces chansons. Nous avons donc vraiment essayé de créer une version « égale mais meilleure ».

Nous avons gardé les mêmes parties dont je rêvais au départ pour ces chansons. Mais s’il y avait un moyen d’améliorer la qualité, nous l’avons fait.

Pour le projet, Swift a de nouveau travaillé aux côtés de ses collaborateurs Jack Antonoff et Aaron Dessner, qui ont travaillé sur la production de « Folklore » et « Evermore », ainsi que de ramener les musiciens impliqués dans la création de « Fearless ».

«Je suis allé ligne par ligne et j’ai écouté chaque voyelle et j’ai réfléchi à mes inflexions sur le projet», dit Swift. «Si je pouvais améliorer quelque chose, je le ferais. Mais je voulais vraiment que je sois très honnête avec ce que je pensais et ce que j’avais écrit à l’origine. Mais mieux, évidemment », a conclu l’artiste.