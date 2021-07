Taylor Swift ne présentera pas « Fearless » aux Grammys

Le label de Taylor Swift a confirmé que la chanteuse ne présentera pas le réenregistrement de son album « Fearless » au jury lors des prochains Grammy Awards, apparemment pour donner une priorité plus élevée à son album « Evermore » qui est sorti étonnamment à la fin de 2020.

Selon un nouveau rapport de Billboard, Swift ferait de même pour les prix de la Country Music Association.« Après mûre réflexion, Taylor Swift ne jouera ‘Fearless (Taylor’s Version) dans aucune catégorie aux Grammy et CMA suivants.’ représentant de Republic Records, le label du chanteur.

Selon le porte-parole de Swift, « Fearless » est un album qui a déjà remporté quatre Grammys, dont la catégorie « Album de l’année » en plus de remporter le même titre devant le CMA entre 2009 et 2010, restant comme l’un des plus primés. albums de musique country de tous les temps.

Taylor Swift a annoncé en 2019 le réenregistrement de tous ses albums réalisés avec son ancien label de musique, Big Machine. La deuxième sortie de cet ambitieux projet est le remake de leur album de 2012 « Red », dont la date de sortie est prévue le 19 novembre.

Taylor Swift a souligné que « Red », à la fois dans la section instrumentale et dans ses paroles, « représente une personne au cœur brisé », assurant que cette sensation ressemblait à une mosaïque de sentiments fracturés qui ont réussi à s’emboîter d’une manière ou d’une autre.

Dans sa nouvelle édition de « Red », Swift inclura les 30 chansons qui ont été enregistrées pour sa sortie originale, la grande majorité étant écartée par le label, restant jusqu’à présent inédite. Il a également sorti « You All Over Me », une collaboration inédite avec l’auteur-compositeur-interprète Maren Morris.