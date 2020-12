Taylor Swift n’a même pas dit à ses amis qu’elle faisait du «  folklore  »

Lorsque Taylor Swift a annoncé son huitième album studio, folklore, le 23 juillet 2020, des millions de personnes ont été choquées. Swift est connue pour ses créations longues et méticuleuses de ses albums mettant en vedette les meilleurs singles et les œufs de Pâques. Naturellement, les fans n’étaient pas préparés à ce que la chanteuse «This is me try» abandonne son album avec un préavis de moins de 24 heures. Mais les fans ne sont pas les seuls à avoir été surpris par la compilation musicale désormais nominée aux Grammy Awards.

Taylor Swift | Attitude Magazine / Attitude Magazine via Getty Images

En fait, l’étiquette de Swift ne savait même pas qu’elle travaillait sur folklore jusqu’à environ une semaine avant la sortie de l’album. Dans le dernier concert documentaire de Swift, folklore: les longues sessions de l’atelier sur l’étang l’auteur-compositeur a partagé qu’elle était très nerveuse d’aller chez son label et de leur présenter l’idée de son dernier album. Elle a supposé qu’elle devrait convaincre son label qu’une baisse surprise était la bonne voie à suivre. Mais elle a été agréablement surprise que Republic Records soit tout pour elle en faisant ce qu’elle pensait être le mieux.

Taylor Swift n’a pas dit à ses amis qu’elle faisait du « foklore »

Mais Swift n’a pas seulement gardé son label dans le noir, la plupart des gens dans sa vie n’en avaient aucune idée folklore existé jusqu’à ce qu’elle le publie aux masses. Même les meilleurs amis de Swift ont été tenus à l’écart. Dans le passé, Swift a toujours donné à ses amis des aperçus de ses albums. Sa meilleure amie de longue date, Selena Gomez, a même pu écouter le deuxième album de Swift, Sans peur, dans son intégralité avant que Swift ne le partage avec le monde.

Mais Swift tenait à enfreindre toutes ses règles pour folklore et cela incluait de garder l’album principalement pour elle-même jusqu’au dernier moment. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Swift a été honnête sur qui savait exactement qu’elle était en train de faire un album et comment c’était quand ses amis ont finalement appris l’existence. folklore existence.

Seules quelques personnes savaient que le chanteur « august » travaillait sur de nouvelles chansons

«C’était bizarre parce que je n’avais jamais fait d’album et que je ne l’avais pas joué pour mes copines ou je ne l’avais pas dit à mes amis», a avoué Swift. «Les seules personnes qui savaient étaient les gens avec qui je faisais ça, mon petit ami, ma famille, puis mon équipe de direction. C’est donc le plus petit nombre de personnes que j’aie jamais entendu parler de quelque chose. Je joue habituellement pour tous ceux avec qui je suis ami. J’avais donc beaucoup d’amis qui m’envoyaient des textos comme: «Pourquoi n’avez-vous pas dit sur notre FaceTimes de tous les jours que vous faisiez un disque?»

Mais qu’est-ce que cela a ressenti pour le chanteur de «mes larmes ricochent» de garder une œuvre si près de la poitrine? Selon Swift, c’était un peu une évasion. Elle était libre d’explorer un espace imaginatif sans se mettre la pression sur ce à quoi elle pensait qu’un album devrait ressembler et ressembler. Le résultat de ce secret est devenu l’un des meilleurs albums de Swift ces dernières années.

Pourquoi Swift voit son dernier album comme un espace de rêve

«Eh bien, j’avais l’impression que ce n’était que mon truc», a déclaré Swift à propos de folklore. «C’était comme un tel monde intérieur dans lequel je m’échappais chaque jour que cela ne ressemblait presque pas à un album. Parce que je n’étais pas en train de faire une chanson, de la terminer et de dire: «Oh mon Dieu, c’est accrocheur». Je ne faisais pas ces choses avec aucun but en tête. Et donc c’était presque comme si c’était juste le mien était cette partie du monde vraiment douce, agréable et pure, alors que tout le reste du monde brûlait et s’écroulait et ressentait cette maladie et cette tristesse. Je ne l’ai presque pas traité comme un album. C’était juste mon espace de rêve.

Cette nouvelle approche pour créer un album semblait certainement bien fonctionner pour Swift. Compte tenu de la bonne réception de son album, nous sommes sûrs que ses amis lui pardonnent de les avoir tenus à l’écart.