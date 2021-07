Taylor Swift fête le premier anniversaire de son album « Folklore »

Le 24 juillet 2020, au milieu de l’une des plus fortes épidémies de la pandémie de Covid-19, l’auteure-compositrice-interprète américaine Taylor Swift a pris par surprise la sortie inopinée de « Folklore », un album qu’elle a elle-même composé et enregistré pendant ses mois de confinement, devenant l’un des albums les plus vendus de l’année.

Swift a présenté quelques chansons qui sont devenues les préférées de ses fans et de la presse spécialisée, telles que « Cardigan », « Betty » ou « The One », en sortant en décembre de la même année son « album soeur », intitulé « Evermore ». .

Célébrant le premier anniversaire de « Folklore », Taylor Swift s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour remercier ses fans pour tout ce qu’ils ont fait pour que « cet album puisse être ce qu’il était », partageant la version originale de la chanson « The Lakes ».

Swift fait remarquer à ses abonnés qu’une année s’est écoulée depuis qu’ils ont réussi à s’échapper un peu du monde réel et à imaginer un endroit plus simple où « vous êtes autorisé à porter des chemises de nuit en dentelle qui vous font ressembler à un fantôme victorien tous les jours et personne vous regardera de côté parce qu’il n’y a personne autour. Juste vous et votre cabine imaginaire et les histoires que le temps vous raconte », a écrit la chanteuse sur Instagram.

Taylor Swift a également dévoilé une nouvelle gamme de produits dérivés pour le premier anniversaire de « Folklore », qui ne sera disponible que pendant 72 heures, comprenant des cahiers, des manteaux et des bracelets contenant des phrases liées aux paroles de l’album. Ces articles sont disponibles sur leur site officiel.

Récemment, il a été confirmé par son label que Taylor Swift n’enverrait pas « Fearless (Taylor’s Version) pour examen par le jury des Grammy Awards et la Country Music Association afin de donner plus de soutien promotionnel à » Nevermores « , son dernier album .