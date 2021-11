Taylor Swift établit un nouveau record sur Spotify avec Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift a réussi à générer une grande sensation avec la version réenregistrée de « Red », son album initialement sorti en 2012 qui, sous le label de « Taylor’s Version », comprend chacune des chansons qui ont été composées à l’origine pour sa sortie originale, dont beaucoup avaient été conservés dans ses dossiers personnels.

Accompagnée non seulement de sa réponse animée habituelle de ses fans les plus fidèles, Swift a également réussi avec ce lancement à atteindre une nouvelle marque sur Spotify après les premières 24 heures du matériel sur le service de streaming.

Selon Billboard, « Red (Taylor’s Version) a atteint pas moins de 90,8 millions de vues dès son premier jour sur Spotify. Cette nouvelle réalisation surpasse l’un de ses précédents records atteint avec « Folklore », un album surprise sorti en plein confinement en 2020 avec lequel Swift a atteint 80,6 millions de vues au cours de ses premières 24 heures.

À la suite de la vente non autorisée de son matériel par son ancienne maison de disques, Taylor Swift a entrepris de réenregistrer ses six premiers albums studio menant à « Reputation » en 2017 afin de reprendre le contrôle créatif de sa musique. La première de ces sorties a eu lieu en début d’année avec « Fearless (Taylor’s Version) ».

En septembre, Swift a présenté en avant-première le remake de « 1989 » avec le réenregistrement de « Wildest Dreams », qui figurait sur la bande originale du film d’animation de Dreamworks « Spirit Untamed ». Avec « Red (Taylor’s Version) », le chanteur a présenté un total de 30 chansons (dont beaucoup sont inédites) dans lesquelles des collaborations sont présentées avec des artistes comme Ed Sheeran.

Ce week-end, Taylor Swift était l’invitée musicale de l’émission de variétés « Saturday Night Live », où elle a interprété en intégralité la version longue de sa chanson « All Too Well », qui a inspiré un court-métrage écrit et réalisé par la chanteuse, mettant en vedette performances de Sadie Sink et Dylan O’Brien.