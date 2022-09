Taylor Swift et Selena Gómez : comment l’amitié des chanteurs est née

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de Only Murders in the Building et le chanteur qui sortira Midnights entretiennent une relation inconditionnelle. C’est ainsi que leur relation a commencé il y a plus d’une décennie.

© GettyL’amitié inconditionnelle de Selena Gomez et Taylor Swift.

Quand on pense à l’industrie musicale actuelle, deux célébrités apparaissent comme les plus plébiscitées par le jeune public. On parle de Taylor Swift Oui Selena Gomez, les chiffres qui volent tous les regards dans l’une de ses meilleures années au niveau professionnel. Alors que la première sortira son album Minuits en octobre, le second connaît le succès de Seuls les meurtres dans le bâtiment et prépare la première d’un documentaire sur sa vie sur Apple TV +. Quel est le lien entre les deux ?

Bien que dans le monde du divertissement, il soit courant de découvrir des rumeurs ou des disputes, Taylor et Selena sont venus démolir ce mythe. Et c’est que depuis plus d’une décennie, les deux artistes ont laissé entendre qu’ils entretiennent une belle amitié inconditionnelle malgré la distance ou le temps. A ce jour, ils partagent des moments ensemble sur les réseaux sociaux et même le chanteur de Trop bienavait une participation dans Séléna + Chefla série de hbo max. Cependant, cela a commencé beaucoup plus tôt.

Était en 2008 quand leurs vies se sont croisées pour déterminer un lien de fraternité qui perdure dans le temps. En dialogue avec Kiss FM, Selena a révélé : « On traîne en même temps avec les Jonas Brothers ! ». Alors que Swift était en couple avec JoeGomez a eu une liaison avec pseudo. Ainsi insista-t-il :C’était incroyable, c’était la fille aux cheveux bouclés, aux bracelets et aux bottes de cow-girl. Et je promettais. C’était le meilleur que nous ayons obtenu de ces relations”.

Bien que leur amitié ait pu commencer avant 2008, ce n’est en réalité que cette année-là qu’ils ont été montrés ensemble pour la première fois en public lors du lancement de Une autre histoire de Cendrillon, le film avec Selena. Durant leur adolescence, tous deux ont compris qu’ils étaient très compatibles et que personne ne comprendrait comment l’ascension vers la gloire se vit à la première personne comme ils le pouvaient entre eux.

« Tous les problèmes que j’ai peuvent être résolus par Taylor Swift. Si jamais j’ai un problème, Taylor l’a déjà surmonté car il est plus âgé que moi et a déjà pensé aux réponses. Ce que j’aime chez elle, c’est qu’elle croit aux histoires d’amour, au prince charmant et aux âmes sœurs. Grâce à elle, je n’ai pas perdu la foi. Nous parlons littéralement tous les jours», concluait Selena dans une interview accordée à Seventeen en 2009.

