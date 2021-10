Taylor Swift et Jonas Brothers semblent confirmer qu’une collaboration est à venir

Taylor Swift et Jonas Brothers ont laissé de nombreux indices sur les réseaux sociaux qui font allusion à une collaboration.

Les fans de Taylor Swift et Jonas Brothers sont convaincus que la superstar et le groupe taquinent leur toute première collaboration.

Depuis que Taylor Swift et Joe Jonas ont commencé à sortir ensemble en 2008, les fans ont voulu que Taylor et les Jonas Brothers sortent une chanson ensemble. Cependant, lorsque Joe a plus tard rompu avec Taylor au téléphone, les chances que cela se produise semblaient assez impossibles. Depuis lors, Taylor et Joe sont devenus des amis proches et les chances d’une collaboration semblent à nouveau possibles.

Maintenant, Taylor et les Jonas Brothers ont laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’ils étaient sur le point de sortir une chanson ensemble.

Taylor Swift et Jonas Brothers sortent-ils une chanson ensemble ? Tous les œufs de Pâques expliqués. Photo: PA Images / Alamy Banque D’Images, Photo Stock, @nickjonas via TikTok

Récemment, les fans ont remarqué que Nick et Joe Jonas ont partagé des publications sur TikTok et Instagram d’eux deux écoutant la musique de Taylor. Ils ont également commencé à publier des vidéos TikTok avec des effets similaires à ceux de Taylor, et Taylor a commenté « iconique » avec un emoji de pizza sous l’un d’eux. Maintenant, Nick a publié une vidéo qui, selon les fans, confirme la collaboration.

Dans la vidéo TikTok, Nick réagit à un post de Deuxmoi qui suggère qu’une collaboration Jonas Brothers x Taylor Swift arrive et sur la base de son absence de déni, cela semble possible. Les fans ont également remarqué que l’emoji de la pizza de Taylor pouvait être une référence à sa planche d’œufs de Pâques de 1989 sur lesquels elle avait taquiné. Le Late Show avec Stephen Colbert en avril. Il contenait une part de pizza.

Naturellement, les fans vivent pour la possibilité d’une collaboration Taylor x Jonas Brothers. Voici quelques-unes des réactions à ce jour.

Il n’est actuellement pas clair si la collaboration sera pour l’un des projets de Taylor ou un projet de Jonas Brothers. Étant donné que Taylor sort Rouge (version de Taylor) le 12 novembre, et a déjà annoncé la tracklist, il semble très peu probable que la collaboration en fasse partie. Cependant, il pourrait être sur 1989 (version de Taylor) ou un nouvel album des Jonas Brothers.

Qu’est-ce que tu penses? Une collaboration arrive-t-elle ?

