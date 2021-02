Taylor Swift et Joe Alwyn sont-ils mariés? Pourquoi les fans pensent que la réédition de ‘Love Story’ est un indice

2020 a été un sacré montagnes russes pour tout le monde – en particulier les fans de Taylor Swift, qui ont été surpris par non pas un, mais deux nouveaux albums de Swift en moins de six mois.

Taylor Swift a fait l’annonce surprise que son deuxième album de 2020, toujours , serait publié à minuit le 11 décembre.

La chanteuse de « Look What You Made Me Do » a commencé à promouvoir son nouvel album sur les réseaux sociaux peu de temps après son annonce, et les fans se déchaînent sur une photo de Taylor dans ce qui ressemble à une robe de mariée.

Naturellement, les fans du monde entier pensaient que c’était une annonce que Swift et son petit ami de longue date, Joe Alwyn, s’étaient mariés en secret (ils ne l’ont pas fait).

Maintenant, avec l’annonce que Swift la relâche Sans peur avec le premier single « Love Story (Taylor’s Version) » qui sortira le 12 février à minuit, les fans sont plus que jamais convaincus que Swift et Alwyn ont dit: « Je le veux ».

Taylor Swift et Joe Alwyn sont-ils mariés?

Swift est célèbre pour sa vie amoureuse en constante évolution, mais elle et l’acteur britannique Joe Alwyn sont ensemble depuis quelques années maintenant. Grâce à la photo ci-dessous, les fans pensaient que Swift et Alwyn s’étaient déjà mariés en secret.

Voici ce qu’il faut savoir sur leur relation principalement privée, y compris des indices pour savoir si le couple est marié, fiancé ou simplement en couple.

Alwyn a fait ses débuts dans les films britanniques.

Joe Alwyn n’a pas la reconnaissance de nom de Taylor, mais il est une étoile montante à part entière.

D’origine britannique, il a suivi une formation de théâtre et de littérature à l’Université de Bristol et a étudié le théâtre à la Royal Central School of Speech & Drama.

Il a fait un certain nombre de films britanniques, y compris Garçon effacé, mais il est surtout connu pour Ang Lee La longue marche à la mi-temps de Billy Lynn.

Il n’a jamais été confirmé quand exactement le couple a commencé à sortir ensemble.

Le début de la romance de Swift et Alwyn a toujours été un peu un mystère, probablement en raison du fait que le couple est connu pour être si privé.

Cependant, Alwyn a été liée pour la première fois à Swift au printemps 2017 lorsqu’ils ont été photographiés ensemble à Nashville, peu de temps après sa séparation de Tom Hiddleston.

En juillet 2017, le couple a été vu à deux reprises avec Blake Lively et Ryan Reynolds.

Ils ont été repérés ensemble en décembre 2017.

En décembre 2017, le couple a frappé le Jingle Bell Ball d’Ed Sheeran et les fans les ont repérés en train de s’embrasser et de danser toute la nuit.

Alwyn n’a reconnu publiquement la relation qu’en 2018.

En septembre 2018, Alwyn a déclaré à British Vogue que les deux étaient en effet un couple, mais cela ne veut pas dire qu’il voulait discuter des détails.

«Je suis conscient que les gens veulent connaître cet aspect des choses. Je pense que nous avons réussi à être très privé. Et cela a maintenant pénétré les gens, mais je préfère vraiment parler de travail », a-t-il déclaré.

Des sources affirment que Swift est «la plus heureuse qu’elle ait jamais été» avec Alwyn.

Les amis disent que cette relation est la vraie affaire et Swift adore être avec Alwyn, surtout sans tous les regards indiscrets. En juillet 2018, une source a révélé: « Joe lui a vraiment montré un style de vie différent et la valeur de la vie privée. Elle est la plus heureuse qu’elle ait jamais été. »

Alwyn pourrait-il être le seul?

Non seulement le couple est extrêmement heureux, mais Taylor a dit à des amis qu’elle pouvait voir un avenir avec Alwyn.

En mars 2018, une personne proche de Swift a déclaré: «Taylor croit vraiment que Joe est fait pour elle. Le sentiment est réciproque, selon l’initié, et «Joe se sent privilégié de pouvoir être avec Taylor.»

Alwyn a peut-être déjà posé la question.

Alors, le couple a-t-il commencé à planifier un mariage? Certaines sources disent oui. En octobre 2018, un initié a allégué que Joe avait proposé «une magnifique bague de fiançailles vintage».

La source a poursuivi en disant que le couple se marierait en Angleterre et que « la cérémonie idéale de Taylor aurait lieu dans une vieille église classique avec un orgue jouant, et Taylor adorerait marcher dans l’allée dans une robe blanche avec un long train. »

Taylor Swift et Joe Alwyn sont-ils fiancés?

Les fans du couple spéculent depuis un moment sur un engagement entre Swift et Alwyn. La spéculation s’est intensifiée après la sortie de Miss américainea, dans laquelle il y a une scène où le chanteur porte ce qui semble être une grande bague en diamant.

Il n’y a eu aucune confirmation dans un sens ou dans l’autre de la part d’Alwyn et de Swift eux-mêmes, mais lorsque la réalisatrice du documentaire, Lana Wilson, a été interrogée sur la scène en question, elle a seulement révélé que «Whoa. Je vais devoir revoir cette scène.

La photo de Swift d’elle-même dans une robe blanche a fait parler les fans.

Après que Taylor ait publié la photo d’elle-même en robe blanche sur son Instagram en décembre 2020, les fans étaient convaincus qu’elle allait annoncer qu’elle et Joe Alwyn étaient mariés.

« D’accord, j’ai une théorie, je pense que Taylor va bientôt révéler qu’elle est fiancée (ou même mariée!). , » un fan a tweeté avec passion.

Un autre fan a écrit, « Vous les gars. Quelqu’un a peut-être déjà dit ça. Je ne peux pas suivre mon TL aujourd’hui, mais est-ce que @ taylorswift13 va partager qu’elle est mariée? C’est totalement un look de robe de mariée pour la #willowmusicvideo et #evermore est comme (pour ) toujours plus … «

Swift a annoncé qu’elle publierait sa nouvelle version de Sans peur en février 2021.

Le chanteur de « Cardigan » s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle passionnante, écrivant sur Twitter: « Je suis ravi de vous dire que ma nouvelle version de Fearless (Taylor’s Version) est terminée et sera bientôt avec vous. Il contient 26 chansons dont 6 chansons inédites du coffre-fort. Love Story (Taylor’s Version) sortira ce soir. «

Naturellement, les fans n’ont pas pu retenir leur enthousiasme et ont tweeté toutes leurs théories sur ce que l’annonce surprise pourrait signifier – en particulier après que les fans ont repéré un message secret dans l’annonce.

Si vous regardez de près l’une des images téléchargées par Swift, vous pouvez voir que des lettres aléatoires sont en majuscules tout au long de sa déclaration sur l’album. Les lettres indiquent «le 9 avril».

«Le réenregistrement de Taylor Swift de« Love Story »va annoncer son mariage et son mariage est le 9 avril» un fan excité a tweeté.

Un autre a écrit, « Prédiction: le clip de l’histoire d’amour sera l’annonce de Taylor Swift qu’elle s’est mariée avec Joe. »

De plus en plus d’utilisateurs de Twitter ont fait écho à ces théories, avec une autre écriture, « 9 AVRIL. Taylor Swift sera mariée. J’en ai une preuve. »

S’il y a une chose que nous savons avec certitude, c’est que Taylor Swift ne fait rien par accident, nous devrons donc voir de quoi il s’agit quand elle sortira « Love Story (Taylor’s Version) » à minuit le 12 février. .

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.

Rebecca Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu à Ravi, Babble, Maman effrayante, The Mid, Livre rouge en ligne et The Broad Side.