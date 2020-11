Taylor Swift et Emma Stone sont-ils toujours amis? L’acteur révèle sa chanson préférée de «  Folklore  »

La musicienne Taylor Swift a eu de nombreux amis célèbres tout au long de sa carrière. Des artistes comme Selena Gomez aux mannequins comme Martha Hunt, elle est restée proche de beaucoup d’entre eux pendant des années. Mais Swift est-il toujours proche de l’acteur Emma Stone, avec qui elle s’est liée d’amitié il y a plus de dix ans?

Emma Stone et Taylor Swift reviennent en arrière

Emma Stone (L) et Taylor Swift assister à la première de ‘Easy A’ le 13 septembre 2010, à Hollywood, Californie. | David Livingston / Getty Images

Stone était un membre original de «l’équipe de filles» de Swift. Ils ont été photographiés ensemble lors d’événements en tant que deux étoiles montantes à la fin des années 2000. Swift a assisté à la première du premier film de l’acteur dans le rôle principal, Facile, en 2010, comme sa date. L’année suivante, Stone a remis à la chanteuse un prix aux Teen Choice Awards.

«Mes amis sont formidables et je suis très reconnaissant de les avoir, [but] celles qui sont comme des sœurs pour moi sont Selena Gomez et Emma Stone », a déclaré Swift à PopSugar en 2011 peu après les TCA. «Ils peuvent prédire mes pensées; Je les connais depuis si longtemps, c’est vraiment cool d’avoir des amis aussi proches.

Les deux célébrités ne sont peut-être pas aussi proches qu’elles l’étaient autrefois

Taylor Swift accepte le prix Choice Female Artist d’Emma Stone sur scène lors des Teen Choice Awards 2011. | Kevin Winter / Getty Images

Les amitiés changent avec le temps. Au cours des quelques années qui ont suivi, Swift et Stone sont restés proches mais ont été de moins en moins repérés ensemble à mesure que leur carrière se développait. Stone était à l’une des tristement célèbres soirées du 4 juillet de Swift en 2014, mais elle ne faisait pas partie du clip de la chanteuse « Bad Blood », cette année-là.

Plus récemment, Swift a parlé de l’attention médiatique autour de son groupe d’amis. «Dans la vingtaine, je me suis retrouvée entourée de filles qui voulaient être mon amie», a-t-elle confié à Elle en 2019. «Alors je l’ai criée depuis les toits, posté des photos et célébré ma nouvelle acceptation dans une fraternité.»

Stone a-t-il présenté Swift à Joe Alwyn?

Emma Stone et Joe Alwyn assistent à la première de la soirée d’ouverture de The Favorite le 28 septembre 2018 à New York. | Dimitrios Kambouris / Getty Images

Swift n’a jamais précisé aux médias comment elle et l’acteur Joe Alwyn se sont rencontrés. Mais à partir d’indices dans les interviews et de sa musique, beaucoup ont déduit qu’ils avaient interagi pour la première fois lors du gala du Met 2016. À l’époque, Swift sortait avec DJ Calvin Harris, et après leur rupture, elle a été vue avec l’acteur Tom Hiddleston.

Lorsque les rapports sur la relation de Swift avec Alwyn ont éclaté en 2017, des tabloïds comme le Daily Mail ont établi un lien entre Stone et Alwyn, qui avaient tous deux été annoncés comme jouant dans le film. Le favori. Mais le casting d’Alwyn n’a été rapporté qu’après que Swift et lui aient commencé à sortir ensemble. Cependant, Swift et Stone se sont vus lors de la première.

Stone dit que sa chanson Swift préférée actuelle est ‘August’

En novembre 2020, Stone a fait pression pour sa suite animée, Les Croods: New Age. En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les tournées de presse habituelles n’ont pas lieu. Cependant, Stone a répondu aux questions envoyées virtuellement par Kids for People. Un enfant lui a demandé quelle était sa chanson préférée de Swift.

«C’est vraiment très difficile», répondit Stone. «Parce que j’aime beaucoup d’entre eux. C’est presque impossible, en fait. Elle a un nouvel album qui vient de sortir appelé Folklore, et j’aime vraiment cette chanson, «August» en ce moment. J’étais juste en train de l’écouter plus tôt aujourd’hui. Mais j’aime tellement d’entre eux, c’est donc très difficile de choisir.