Taylor Swift est ému par la note de Beyoncé après avoir remporté le Grammy

Taylor Swift a partagé une note manuscrite que vous avez reçue de Beyoncé après avoir remporté la dernière édition du Grammys.

Swift et Beyoncé ont passé une excellente soirée lors de la dernière cérémonie des Grammys, une fois que Beyoncé a été l’artiste avec le plus de prix lors de la cérémonie, remportant quatre de ses neuf nominations. En plus de devenir l’artiste avec le plus de Grammys de l’histoire.

IG | « Je me suis réveillé avec les fleurs de la reine de la grâce et de la grandeur Beyoncé et du coup c’est le meilleur vendredi de tous les temps » – Taylor via Instagram Stories pic.twitter.com/fMz0QZFKEV – Taylor Swift News (@TSwiftNZ)

19 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Taylor Swift révèle un aperçu du réenregistrement de « Wildest Dreams »

Pour sa part, Taylor a remporté le prix pour Meilleur album de l’année avec ‘Folklore’, devenant la première femme de l’histoire à remporter le prix trois fois après l’avoir remporté auparavant avec «1989» Oui ‘Intrépide’.

À travers un post Instagram, Taylor a partagé une photo d’un bouquet de fleurs avec la note manuscrite de Beyoncé, accompagnée du message: «Je me suis réveillé avec les fleurs de la reine de la grâce et de la grande, Beyoncé et du coup c’est le meilleur vendredi».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rencontrez les lauréats des Grammys 2021

La note écrite par Beyoncé disait: «Taylor, félicitations pour ton Grammy. C’était formidable de me voir dimanche soir. Merci de toujours me soutenir. Je t’envoie mon amour et ta famille ».