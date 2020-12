Taylor Swift est-elle fiancée? Les fans pensent que les paroles de Love Story réenregistrent les fiançailles de Joe Alwyn

«Suis-je en train de trébucher ou ai-je juste dit que c’était une histoire d’amour, bébé a dit oui.

Le temps est enfin venu. Taylor Swift a officiellement commencé à réenregistrer tous ses anciens albums et elle nous a déjà bénis avec un petit extrait de sa nouvelle version de son hit de 2008 «Love Story».

Plus tôt cette semaine (2 décembre), le nouvel enregistrement «Love Story» de Taylor est arrivé dans une publicité de Match écrite par un ami Ryan Reynolds. L’annonce Match comportait également une référence à Scooter Braun sous la forme d’un scooter au sol près d’une benne à ordures et d’un « 6 » graffité sur le mur, pour représenter les six albums qu’elle réenregistre actuellement.

Mais selon les fans, il pourrait y avoir un autre œuf de Pâques sournois aussi. Les fans ont chronométré qu’il semble y avoir un changement lyrique subtil dans ‘Love Story’ 2.0 – et certains pensent qu’elle pourrait faire allusion à son propre engagement.

LIRE LA SUITE: Taylor Swift confirme que Joe Alwyn est l’écrivain folklorique William Bowery

D’accord, alors que mes nouveaux enregistrements ne sont PAS terminés, mon ami @VancityReynolds m’a demandé s’il pouvait en utiliser un extrait pour une publicité LOL qu’il a écrite alors … voici un aperçu de Love Story! Travailler dur pour vous faire parvenir la musique bientôt !! https://t.co/0vBFXxaRXR – Taylor Swift (@ taylorswift13) 2 décembre 2020

Dans la version 2020 de ‘Love Story’, on dirait que Taylor a changé les paroles du refrain final à la fin de la chanson. Après le pont, certains fans estiment qu’ils peuvent entendre Taylor chanter les paroles « baby just m’a dit oui « par opposition à l’original » bébé dis simplement oui « .

Les fans ont également remarqué l’ajout de cloches de mariage avant ces paroles, qui n’ont fait qu’alimenter le feu. Bien qu’il soit à noter que les cloches apparaissent en même temps que Satan est entraîné dans une église dans l’annonce Match. Il n’est pas encore confirmé si elles figurent dans l’enregistrement final de la chanson ou si elles faisaient simplement partie de l’annonce.

Cependant, certains fans sont sceptiques quant à la théorie derrière le changement apparent des paroles, soulignant que cela pourrait en fait être un meilleur moyen de terminer la chanson et de conclure l’histoire d’amour. Un fan a écrit: « Peut-être que c’est juste une meilleure façon de terminer la chanson? Comme le couple a finalement fini ensemble? »

Faire en sorte que les nouvelles paroles confirment que Juliette a accepté la proposition («vient de dire oui»), au lieu de terminer sur Roméo en attendant qu’elle «dise simplement oui», c’est logique, non?

Alors, Taylor Swift est-elle fiancée à Joe Alwyn? Qui sait! Peut-être que nous ne le saurons même pas tant qu’ils n’auront pas décidé d’annoncer qu’ils sont déjà mariés! Il faudra juste attendre que le couple soit prêt à nous le dire.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂