Taylor Swift est-elle enceinte? Pourquoi les fans sont convaincus grâce au nouvel album «  Evermore  »

En juillet 2020, Taylor Swift a surpris les fans en sortant son huitième album, Folklore, avec un préavis de moins de 24 heures.

Et maintenant que tout le monde a eu le temps de digérer ses paroles, les théories sont endémiques.

Après tout, Swift est connue pour mettre des œufs de Pâques sur sa vie personnelle dans sa musique, et cette fois-ci, ce n’est pas différent. En fait, son nouveau clip et ses nouvelles chansons en ont même convaincu qu’elle attend un bébé avec son petit ami Joe Alwyn.

Et maintenant, grâce à son deuxième album surprise de l’année, toujours, qui tombe à minuit ET le 11 décembre, les fans sont certains que c’est la façon dont Taylor Swift annonce qu’elle est mariée ou enceinte.

Taylor Swift est-elle enceinte?

Ou ces théories ne sont-elles que des vœux pieux de la part des fans? Examinons.

Les fans pensent que Swift a laissé tomber des indices de grossesse dans sa chanson « Peace ».

Comme les fans de TikTok l’ont souligné, dans la chanson « Peace », Swift chante: « Et c’est juste au coin de la rue, chérie » https://45secondes.fr/ « Parce que ça vit en moi », ce qui a conduit de croire qu’elle parle d’un bébé – et dans la même chanson, elle a des paroles comme «donne-toi un enfant» et «tu peins des paysages de rêve sur le mur», ce qui, selon eux, pourrait être de peindre les murs d’une crèche.

D’autres pensent que Swift a peut-être inclus des indices de grossesse dans son clip pour « Cardigan ».

Un fan sur Twitter a souligné que dans son clip « Cardigan », il y avait une horloge réglée à 1:15.

Habituellement, même les plus petits détails comme celui des vidéos de Swift ont une sorte de sens et cette fois, certains sont convaincus que cela pourrait être sa façon de révéler sa date d’échéance: le 15 janvier.

Un fan pense que Swift cache intentionnellement sa bosse de bébé.

Un autre fan a souligné que Swift n’avait pas montré son ventre ces derniers temps – dans le clip vidéo « Cardigan », elle portait une robe ample et n’a pas partagé une photo d’elle-même sur Instagram depuis un moment.

« Taylor Swift est peut-être enceinte? Dans toutes ses photos récentes et même dans son clip vidéo, elle ne montrera pas son ventre et porte d’énormes vêtements amples. Non seulement cela, mais je jure que je peux voir une petite bosse de bébé dans son clip pour « Cardigan », « un fan tweeté.

« Les bosses de bébé se distinguent des ballonnements ou de la graisse (en tant que maman, je le sais!) Je l’ai vue dans le clip et il y avait juste quelque chose qui me criait » enceinte « », a ajouté le fan. «Je me trompe probablement sur cette théorie, mais je voulais la publier au cas où.

Cependant, Taylor Swift a bu du vin ces derniers temps.

L’une des principales preuves contre Ces théories de grossesse sont le fait que Swift a bu du vin ces derniers temps – à la fois dans un post sur Instagram qu’elle a partagé alors qu’elle était en quarantaine et la nuit où « Folklore » est sorti photos qu’elle a partagées sur son compte YouTube alors que le compte à rebours de la vidéo musicale « Cardigan » commençait.

Cela indiquerait certainement qu’elle n’est pas enceinte.

Swift a mentionné que Folklore n’est pas nécessairement basée sur sa propre vie.

Dans un post qu’elle a partagé sur Instagram quand Folklore est sorti, elle a révélé que cet album était le produit de son imagination « en train de se déchaîner » pendant qu’elle s’isolait, insinuant que tout ce qu’elle écrivait ne venait pas de ses propres expériences personnelles.

«En isolement, mon imagination s’est déchaînée et cet album en est le résultat, une collection de chansons et d’histoires qui coulaient comme un courant de conscience», a écrit Swift.

Taylor Swift a annoncé son nouvel album, toujours, le 10 décembre.

Swift a révélé que son neuvième album studio complet, toujours, qui est également son deuxième album studio complet de 2020, sera disponible en streaming à minuit HE le 11 décembre.

Avec l’annonce, elle a fait la promotion de son nouvel album sur Instagram, et une photo en particulier a des fans pensant que Swift va révéler des nouvelles importantes sur sa relation avec Joe Alwyn lorsque le clip de son single, « willow », sera diffusé en première sur le nuit de la sortie de son album.

Alors que certains fans pensent que la photo ci-dessus fait allusion à Swift et Alwyn nouant secrètement le nœud, d’autres pensent qu’elle va annoncer une grossesse.

« Je ne peux pas m’empêcher de penser que peut-être Taylor est enceinte. Le saule signifie quelque chose pour la grossesse », a tweeté un fan.

Un autre fan a fait écho à ce sentiment, écrivant: « Ok, j’ai quelques théories sur le fait que Taylor Swift est enceinte. TS9, tu sais quoi d’autre contient le numéro 9? Oui! Une grossesse, aussi le saule c’est lié à la grossesse, et fille, ces photos sont suspectes. «

Quelle est la signification d’un saule?

Bien qu’un saule puisse représenter beaucoup de choses, il est souvent associé à la grossesse.

«Le vert, comme les feuilles sur les branches, symbolise la nature, la fertilité et la vie. Il représente également l’équilibre, l’apprentissage, la croissance et l’harmonie», suggère un site Web.

Un autre site allègue que rêver d’un saule « se présente comme un arbre à croissance rapide pour la fertilité et peut indiquer dans le rêve une grossesse ou un accouchement imminent » et « son écorce contient des substances curatives, de sorte que le saule peut également être compris comme un symbole de bienveillance, de guérison et de maternité. «

Taylor Swift est-elle enceinte? Il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude.

Bien sûr, le seul moyen de savoir si Swift attend est qu’elle partage elle-même les nouvelles, ce qu’elle n’a pas choisi de faire jusqu’à présent.

En espérant que si elle a de grandes nouvelles, elle les partagera bientôt avec les fans. Et en attendant, on peut juste continuer à écouter Folklore et toujours répéter.

