Taylor Swift est crédité sur le premier album d’Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo a enfin sorti son premier album très attendu, intitulé « Sour ». Fait intéressant, ce matériel a un crédit accordé au lauréat d’un Grammy Taylor Swift, qui est présenté comme un « co-compositeur » sur l’une de ses chansons, bien qu’il n’ait pas collaboré avec Rodrigo.

Dans la chanson « 1 Step Forward, 3 Steps Back », Switf est inclus en tant que « co-compositeur » avec son partenaire musical Jack Antonoff, car Rodrigo utilise des mélodies de la fin du « New Year’s Day », un thème inclus sur l’album « Reputation » de Swift en 2017.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Clown s’attend à une « bonne musique » pour le nouvel album de Slipknot

Variety note que certains fans ont conclu que Rodrigo avait effectivement utilisé des échantillons de la chanson de Swift, et si tel est le cas, les fonds pour l’utilisation du matériel vont à Big Machine Records, propriétaires des maîtres originaux, qui restent en conflit avec Swift depuis 2019.

C’est ce différend juridique qui a conduit Swift à prendre la décision d’enregistrer à nouveau ses six premiers albums après avoir perdu les droits sur sa propre musique, en sortant récemment «Fearless (Taylor’s Version), le premier volet de cet ambitieux projet.

D’autres fans pensent qu’Olivia Rodigo a peut-être utilisé un échantillon de la nouvelle version de Taylor Swift pour le « Jour de l’An », c’est pourquoi le chanteur est crédité avec Antonoff. De plus, il est souligné que le sujet en question a une référence au chanteur, puisque 1 et 3 forment 13, le chiffre porte-bonheur de Swift.

La semaine dernière, Olivia Rodrigo a fait une longue interview avec NME dans laquelle elle a parlé de son souhait d’être prise au sérieux en tant qu’auteur-compositeur. « Avec le permis de conduire, il y avait beaucoup de gens qui ont dit: » Je n’ai jamais entendu cette fille, mais j’aime la chanson « , ce qui pour moi était un rêve, être une nouvelle introduction aux gens en tant qu’auteur-compositeur. »

Je me considère d’abord comme un auteur-compositeur et je suis vraiment heureux que les gens commencent à me reconnaître comme tel.