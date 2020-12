Taylor Swift dévoile une histoire d’amour réenregistrée dans une nouvelle publicité pour Match

Taylor Swift. (Jamie McCarthy / pour MTV)

Taylor Swift a donné au monde son premier teaser de son catalogue réenregistré dans une publicité Match.com de Ryan Reynolds qui présente son hit «Love Story».

La chanteuse a été occupée à réenregistrer ses six premiers albums après que le directeur du disque Scott ‘Scooter’ Braun ait acheté et vendu les droits de son catalogue de maîtres, ou les enregistrements originaux de sa musique.

Les fans ont entendu les premiers fruits de son travail mercredi (2 décembre) dans une annonce de Match écrite par Reynolds qui voit Satan aller à un rendez-vous.

Swift et Reynolds se sont tous deux rendus sur Twitter pour annoncer l’annonce du site de rencontres.

le Folklore hitmaker a écrit: « D’accord, alors que mes nouveaux enregistrements ne sont PAS terminés, mon ami [Reynolds] m’a demandé s’il pouvait en utiliser un extrait pour une publicité LOL qu’il a écrite alors… voici un aperçu de «Love Story»!

« Travailler dur pour vous proposer la musique bientôt. »

D’accord, alors que mes nouveaux enregistrements ne sont PAS terminés, mon ami @VancityReynolds m’a demandé s’il pouvait en utiliser un extrait pour une publicité LOL qu’il a écrite alors… voici un aperçu de Love Story! Travailler dur pour vous faire parvenir la musique bientôt !! https://t.co/0vBFXxaRXR – Taylor Swift (@ taylorswift13) 2 décembre 2020

La version de « Love Song » entendue dans l’annonce s’appuie fortement sur les instruments country swoony de l’original, répondant à la question de savoir si les réenregistrements de Swift seraient des sons ou des réinterprétations complètes.

Ailleurs, Reynolds a présenté au monde la publicité d’une minute et demie qui voit Satan, la personnification du mal et 2020 lui-même, correspondre avec quelqu’un en ligne et passer un rendez-vous dans une ville déserte – montrant que l’amour peut être trouvé même en quarantaine.

Alors que le couple pose devant un feu de benne à ordures alors que des boules de feu enflammées jaillissent la terre à la fin, Satan dit: « Je ne veux tout simplement pas que cette année se termine. »

De même, les fans ne voulaient pas que l’extrait de la «Love Song» raffinée de Taylor Swift se termine, le réenregistrement prouvant un succès immédiat avec des fans en quête même d’une miette de bonheur.

# 2020LoveStory ce n’est pas seulement un réenregistrement, c’est un style de vie, une raison de respirer, une évasion de ce monde cruel rempli de voleurs. c’est de l’art, le premier cadeau que vous ouvrez à Noël, un câlin d’un être cher, tout ce que vous avez toujours voulu, tout ce dont vous avez toujours besoin. https://t.co/3UBLP0JBcj – Emily (@ safeandstyle13) 2 décembre 2020

Légendaire)….!!!! https://t.co/K50GPatI78 – Rosario Dawson (@rosariodawson) 2 décembre 2020

Taylor semble absolument mélodieux # 2020LoveStory ça va, elle est amour https://t.co/HuccWalj35 – ILY TAYLOR🎶 (@TSReputationn) 2 décembre 2020

OMG!!! CECI EST INCROYABLEMENT BON @ taylorswift13 NE PEUT PAS ATTENDRE QUE VOUS AVEZ TERMINÉ LE RE-ENREGISTREMENT 😍🤧 # 2020LoveStory https://t.co/FmEn6d5fTm – CLAIRE (@znnyclr) 2 décembre 2020

SALOPE JE viens de me réveiller https://t.co/BKi0bUhv2Z – samta (@exiIesus) 2 décembre 2020

Taylor Swift dit que réenregistrer «Love Story» était «le plus amusant».

Taylor Swift, 30 ans, a récemment déclaré Bonjour Amérique que réenregistrer son catalogue – qui s’étend sur plus d’une décennie – a été un voyage émotionnel pour elle.

«Jusqu’à présent, de ceux que j’ai enregistrés, je pense que ça a été le plus amusant de faire ‘Love Story’ parce que la musique plus ancienne, ma voix était tellement adolescente et parfois j’entends ma musique plus ancienne et ma voix d’adolescent plus âgée, ça me donne l’impression d’être une chanteuse différente maintenant », dit-elle.

« Donc ça a été le plus amusant d’en réenregistrer ceux que je pense que je pourrais éventuellement améliorer la chanson. »