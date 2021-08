Taylor Swift Dernière collaboration et tous les détails ici

– Publicité –



Il est de plus en plus évident que Taylor Swift pourrait dominer la cérémonie des Grammy Awards. Il existe des chances historiques de gagner des prix impressionnants en raison des catégories que vous avez choisies pour vos films et vos chansons.

Alors que les Grammy Awards 2022 peuvent être formidables pour une célébrité qui a remporté 11 prix, une chanson qui porte son nom s’ouvre tout au plus dans de nouvelles catégories auxquelles elle n’a pas participé. Il. Nommé plus tôt.

Swift et Big Red Machine ont collaboré pour créer « Renegade » il y a quelques semaines. La chanson a atteint le Hot 100 et a atteint le top dix de plusieurs charts rock Billboard.

Bien qu’ils n’aient jamais participé à un événement musical, ils pourraient éventuellement remporter la nomination. La situation du couple est désormais meilleure avec l’ajout de Grammy Swift.

Big Red Machine en tant qu’entité n’a jamais été nominé, mais les deux membres de ce groupe sont des gagnants. Justin Vernon, mieux connu pour son rôle de chanteur principal de Bon Ivor, a remporté l’année dernière le prix du meilleur nouveau venu. Dessner a remporté le prix du meilleur album de Swift’s Folklore en 2012. Cette année, Dessner est susceptible d’être nominé pour un prix pour Evermore. …

Taylor Swift dernière collaboration

Ces trois génies sont nominés facilement pour la meilleure chanson rock et la meilleure performance rock. Rapide n’a jamais marché sur cette pierre, pas même son folklore, alors ces hochements de tête seront ses premiers.

The Renegade est considéré comme le meilleur enregistrement de l’année. Ou plutôt, la chanson la plus populaire de tous les temps. Quand Big Red Machine sort son prochain album ? « Combien de temps pensez-vous qu’il restera sur le marché ? » Ce sera également un concurrent sérieux pour l’album de l’année d’août, mais s’ils ont une place dans l’une de ces autres directions, cela devrait surprendre.

Si Big Red Machine est enfin nominé pour l’Album de l’année, Rapide sera à nouveau honorée pour sa carrière de haut vol, car elle est honorée d’être l’interprète de deux chansons de la série et des Grammy Awards récemment révisés. Selon les règles, tout comportement avec une telle autorité officielle (auteurs-compositeurs et producteurs inclus) peut également être considéré comme une nomination.

Il nous est difficile d’imaginer Big Red Machine comme le principal nominé aux Grammy Awards 2022. Et la catégorie rock est très dangereuse pour eux. Bien que cela puisse sembler improbable, il y a une histoire derrière cela. Les votants remarqueront à chaque fois que leurs trois artistes préférés se joindront à eux.