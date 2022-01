Taylor Swift déchire Damon Albarn de Blur pour avoir dit qu’elle n’écrivait pas sa propre musique

Le musicien britannique Damon Albarn a essuyé les critiques de Taylor Swift, de ses amis et de ses fans pour ses commentaires sur l’écriture de chansons.

Dans une conversation avec le LA Times, le leader de Blur and Gorillaz a déclaré que la chanteuse de « Shake It Off » n’écrivait pas ses propres chansons.

Quand Albarn a été corrigé qu’elle était la seule auteure de beaucoup de ses succès et qu’elle co-écrivait également d’autres morceaux, il a doublé.

« Cela ne compte pas. Je sais ce qu’est la co-écriture », a-t-il déclaré. « La co-écriture est très différente de l’écriture. Je ne déteste personne, je dis juste qu’il y a une grande différence entre un auteur-compositeur et un auteur-compositeur qui co-écrit.

« Cela ne veut pas dire que le résultat ne peut pas être vraiment génial. »

Il a affirmé qu’Ella Fitzgerald « n’avait jamais écrit de chanson de sa vie » et pourtant elle était toujours géniale. D’autre part, le musicien a fait l’éloge de Billie Eilish et de son frère producteur Finneas.

« Je suis plus attiré par ça que par Taylor Swift. C’est juste plus sombre, moins infiniment optimiste. Beaucoup plus mineur et étrange. Je pense qu’elle est exceptionnelle », a-t-il conclu.

Il n’a pas fallu longtemps à Taylor pour répondre à la critique et l’a absolument ravagé.

« @DamonAlbarn J’étais tellement fan de toi jusqu’à ce que je voie ça », a-t-elle écrit sur Twitter.

« J’écris TOUTES mes propres chansons. Votre prise de tête est complètement fausse et TELLEMENT dommageable. Vous n’avez pas besoin d’aimer mes chansons, mais c’est vraiment foutu d’essayer de discréditer mon écriture. WOW.

« PS, j’ai écrit ce tweet tout seul au cas où vous vous poseriez la question. »

Le collaborateur de longue date de Swift, Jack Antonoff, a également pataugé dans la discussion et a dit à Albarn de pousser ses commentaires là où le soleil ne brille pas.

« Je n’ai jamais rencontré Damon Albarn et il n’est jamais allé dans mon studio, mais apparemment, il en sait plus que nous sur toutes ces chansons que Taylor écrit et apporte », a-t-il déclaré.

« si tu étais là … cool … vas-y. sinon … peut-être …. ferme ta gueule? »

Albarn a répondu au tweet de Swift et a affirmé qu’il était victime d’un clickbait.

« Je suis totalement d’accord avec vous », a-t-il déclaré. « J’ai eu une conversation sur l’écriture de chansons et malheureusement, cela a été réduit à un clickbait. Je m’excuse sans réserve et sans condition. La dernière chose que je voudrais faire est de discréditer votre composition. J’espère que tu comprends. »

Pour être juste, le tweet auquel Taylor a répondu a réduit la conversation d’Albarn sur l’écriture de chansons à une très courte phrase.