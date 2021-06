Taylor Swift de retour au cinéma dans le nouveau film de David O. Russell

Le réalisateur David O. Russell, connu pour son travail sur des films tels que « Silver Linings Playbook » et « American Hustle », se prépare à la production de « Canterbury Glass », un film qui mettra en vedette Christian Bale et qui a confirmé la présence de nul autre que la chanteuse Taylor Swift.

Ce sera le retour de Russell au grand écran après « Joy », un film avec Jennifer Lawrence et sorti en 2015. Maintenant, le cinéaste a préparé un nouveau drame d’époque qui raconte le partenariat entre un médecin et un avocat, avec la production 20th Century Studios .

Selon Collider, « Canterbury Glass » sera écrit et réalisé par Russell, et il a été confirmé que Taylor Swift a été sélectionnée pour apparaître dans le film, bien qu’aucun détail ne soit connu sur son rôle. L’artiste détient actuellement 11 Grammy Awards pour son travail de chant et de composition grâce à des chansons à succès international telles que « You Belong With Me », « Shake It Off » et son récent album « Folklore ».

Swift n’est pas étranger au monde du cinéma, ayant des rôles de soutien dans les films « Valentine’s Day », « The Giver » et récemment « Cats », la tristement célèbre adaptation de la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber, qui a été réalisée par Tom Hooper et It est considéré comme l’un des pires films de ces dernières années.

Swift jouera aux côtés d’un casting qui comprend, en plus de Bale et Robbie, des stars comme Robert De Niro, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Michael Shannon, Timothy Olyphant et Anya Taylor-Joy. Jusqu’à présent, aucun autre détail n’a été révélé sur le film ou sa date de sortie possible.