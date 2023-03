Taylor Swift dans le discours des iHeartRadio Awards : « Vous devez vous donner la permission d’échouer »

Taylor Swift a réfléchi sur son héritage aux iHeartRadio Music Awards 2023.

La chanteuse de 33 ans a remporté le prix de l’innovatrice lors de la cérémonie du 27 mars, qui s’est tenue au Dolby Theatre de Los Angeles, où elle a partagé l’importance de se donner « la permission d’échouer ».

Avant que Swift n’accepte son prix, dans un montage vidéo, des artistes comme Dolly Parton, Ed Sheeran, Simu Liu, Miles Teller et sa bonne amie Selena Gomez l’ont félicitée ainsi que sa carrière.

Phoebe Bridgers, qui est actuellement en tournée avec Swift, a ensuite remis son trophée à la gagnante multi-Grammy.

Taylor Swift aux iHeartRadio Music Awards 2023 le 27 mars 2023 à Los Angeles. Christopher Polk / Variété via Getty Images

Swift a commencé par partager à quel point elle était «flattée» par le prix, avant d’aborder les personnes qui faisaient partie du montage vidéo.

« Je ne me suis jamais réveillé le matin en pensant : ‘Tu sais ce que je vais faire aujourd’hui ? Je vais innover quelques trucs. Les choses doivent être innovées et je vais être celle qui le fera », a-t-elle plaisanté. « Ce que j’ai fait, c’est essayer de prendre la bonne décision pour moi à ce moment-là, que cela ait déjà été fait avec succès ou non auparavant.

« Et je pense que cela pourrait être la clé parce que souvent, dans n’importe quel secteur, les gens recherchent un précédent ou, vous savez, des données qui montrent que cette idée est bonne ou réalisable », a-t-elle poursuivi. « Les gens veulent un exemple de quelque chose qui fonctionnait avant. »

La chanteuse de « Lavender Haze » a ajouté qu’elle pense que les idées, les mouvements ou les choix les plus cool « sont les nouveaux ». Ceux qui ont créé un nouveau précédent.

Elle a noté à quel point elle était privilégiée d’être soutenue par ses fans tout au long de sa carrière, qu’il s’agisse de changer de genre ou de réenregistrer son ancienne musique. Elle a ensuite envoyé un message à ses fans.

La chanteuse portait un look ébloui par Alexandre Vauthier. Christopher Polk / Variété via Getty Images

« Ils mettent en lumière les choix que j’ai faits et qui ont fonctionné », a-t-elle déclaré. « Celles qui se sont avérées être de bonnes idées, mais je veux vraiment, vraiment que tout le monde sache, en particulier les jeunes, que les centaines ou les milliers d’idées stupides que j’ai eues sont ce qui m’a conduit à mes bonnes idées. »

Ajoutant: « Vous devez vous donner la permission d’échouer. »

« J’essaie aussi fort que je ne peux pas d’échouer parce que c’est embarrassant, mais je me donne la permission de le faire », a-t-elle déclaré. «Et vous devriez le faire, allez-y doucement et faites simplement les bons choix qui vous conviennent. Et un jour, quelqu’un pourrait penser que vous avez fait preuve d’innovation.

« Vous devez vous donner la permission d’échouer. » Taylor Swift

Swift remportera plusieurs prix iHeartRadio, dont la chanson de l’année et les meilleures paroles pour « Anti-Hero » et l’album pop de l’année pour « Midnights ».

La chanteuse, quant à elle, s’est inspirée de son dernier album avec son look « Bejeweled » pour la nuit. Swift a brillé dans un haut à capuche orné et un pantalon et des bottes assortis d’Alexandre Vauthier.

Plus tôt ce mois-ci, Swift a lancé sa tournée Eras et pour célébrer, elle a sorti quatre chansons inédites. Quant à sa tournée très attendue, les fans seront ravis de passer trois heures avec l’artiste alors qu’elle interprète 44 chansons réparties sur ses 10 albums.