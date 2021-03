Taylor Swift critique Netflix pour sa blague sexiste sur «  Ginny & Georgia  »

Fans de Taylor Swift ils / elles ont critiqué Netflix après sa série, ‘Ginny et Géorgie’ Il comprenait des blagues sexistes sur le chanteur, qui a déjà pris le temps de répondre aux commentaires.

Dans le dernier épisode de la série, les protagonistes, Ginny Miller (Antonia Gentry) et sa mère Géorgie (Brianne Howey) ils ont une discussion sur les relations.

Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et elle veut récupérer sa blague paresseuse et profondément sexiste. Que diriez-vous d’arrêter de dégrader les femmes qui travaillent dur en définissant cette merde de cheval comme FuNnY. Également, @Netflix après Miss Americana, cette tenue n’a pas l’air mignonne sur vous Joyeux mois de l’histoire des femmes je suppose pic.twitter.com/2X0jEOXIWp – Taylor Swift (@ taylorswift13)

À un moment donné, Géorgie demande Ginny si elle a rompu avec son petit ami, ce à quoi elle répond: «Qu’est-ce que tu te soucies? Vous dépassez les hommes plus vite que Taylor Swift».

Depuis, les fans de Rapide Ils ont critiqué les scénaristes de l’émission pour la blague au détriment de la chanteuse, dont les relations ont régulièrement fait l’objet d’un examen minutieux depuis qu’elle est devenue célèbre dans le monde.

Par Twitter, Les fans de Swift ont publié des commentaires contre l’émission: «C’est ironique de voir comment Ginny Oui Géorgie c’est une émission qui est censée promouvoir le féminisme tout en faisant des blagues en faisant honte aux femmes pour leurs partenaires sexuels. «

Suite aux commentaires de ses fans, Taylor Swift a pris le temps de répondre à la « blague » via son compte Twitter, « Hé, ‘Ginny et Georgia’, le 2010 il a appelé et veut récupérer sa blague paresseuse et profondément sexiste. «

J’allais regarder Ginny et Georgia mais plus maintenant. Même après le doc de tournée de réputation et le doc de Miss Americana, ce taureau se produit toujours. RESPECTER TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/dvqPHWki08 – Yazy Lee | stream folklore et toujours (@loveyazy)

«Que diriez-vous d’arrêter de rabaisser les femmes qui travaillent en définissant cette merde comme drôle… aussi, Netflix, après que Miss américaine, ce costume ne te va pas bien… Joyeux mois de l’histoire des femmes, je suppose ». Ajoutée Rapide.

D’un autre côté, Taylor Swift a récemment confirmé l’annulation de toutes leurs dates de tournée en raison de la pandémie par le coronavirus.