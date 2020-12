Taylor Swift Bear Suit Signification: Théories sur sa publication cryptée sur les médias sociaux

Un autre jour, une autre théorie de Taylor Swift.

Cette fois, cependant, il ne s’agit pas de savoir avec qui elle sort, de quoi parlent ses chansons ou si elle va sortir un troisième album sœur pour ses albums surprises, folklore et toujours.

Au lieu de cela, cela a à voir avec la signification des derniers messages Instagram et Twitter de Swift, qui présente le chanteur de «cardigan» qui traîne le soir du réveillon du Nouvel An dans une combinaison en costume d’ours.

Bien que l’image soit à la fois confortable et mignonne, certains fans pensent qu’il peut y avoir une signification plus profonde derrière le costume d’ours – et cela peut avoir à voir avec l’ennemi juré de Taylor, Scooter Braun.

Costume d’ours Taylor Swift signifiant:

Voici ce que les fans disent sur la signification possible du costume d’ours de Taylor Swift et s’il s’agit d’un message subtil à Scooter Braun.

Lorsque Taylor a posté la photo d’elle-même en costume d’ours, les fans ont immédiatement commencé à en décoder la signification.

Bien que Swift puisse très bien se détendre dans une grenouillère ours le soir du réveillon du Nouvel An parce que – eh bien, que va-t-on faire d’autre à New York au milieu d’une pandémie? – nous savons tous que Taylor ne fait pas les choses par hasard ou par hasard.

Une théorie populaire sur la signification du costume d’ours de Swift est que c’est un message subtil à Scooter Braun, qui serait évoqué dans la chanson de Taylor, «Mad Woman».

Le costume d’ours de Taylor pourrait être un clin d’œil à Braun et à Scott Borchetta, l’ancien directeur de son label qui a vendu son catalogue de musique à Braun.

Une partie des paroles de «Mad Woman» disait: «Tu piqueras cet ours jusqu’à ce que ses griffes sortent», ce qui pourrait signifier que Taylor fait peut-être allusion à réenregistrer ses albums après le drame de Scooter Braun réglé, ou qu’elle ‘ Je sortirai bientôt un nouvel album.

Bien sûr, les utilisateurs de médias sociaux espèrent que le costume d’ours signifie qu’elle sortira avec un nouvel album.

« S’il vous plaît, dites-moi que vous êtes sur le point de sortir un album bizarre et bizarre avec un costume d’ours errant dans les bois @ taylorswift13 », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a dit: « Nous découvrirons ce que cela signifie dans 4 mois, je le sais. »

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont quelques théories différentes sur le costume d’ours.

Un fan a écrit: « bye 2020, ça a été bizarre » a exactement 13 lettres, je vous déteste taylor « , insinuant qu’il y avait, en fait, une signification secrète derrière le claquement apparemment innocent et décalé.

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont remercié Swift d’avoir essentiellement sauvé l’année des incendies de déchets qui était 2020 avec ses deux albums surprises.

«Taylor l’a posté deux fois parce qu’elle a laissé tomber 2 albums cette année», a écrit un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a déclaré: «2020 a été un gâchis mais merci pour deux MAGNIFIQUES albums de quarantaine.

Quelle que soit la signification de la combinaison d’ours de Swift, une chose est sûre: nous le découvrirons certainement en 2021.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l'actualité des célébrités et du divertissement.