Taylor Swift avait prévu un camée dans la saga Twilight

CÉLÉBRITÉS

La chanteuse était très proche de partager un casting avec Kristen Stewart et Robert Pattinson. Découvrez la raison pour laquelle le réalisateur a rejeté sa présence dans Luna Nueva !

©IMDB/GettyTaylor Swift a été refusé pour apparaître dans Twilight: New Moon.

S’il s’agit de sagas adolescentes, il y en a une qui a réussi à se démarquer des autres au cours de la dernière décennie. On parle de Crépusculel’adaptation inspirée des romans de Stephenie Meyer, qui a servi de tremplin pour Kristen Stewart Oui Robert Pattinson. C’est que, même s’ils n’étaient pas si connus à cette époque, le phénomène de la jeunesse leur a permis de gagner en popularité mondiale, ainsi que de nouveaux rôles de film stimulants. Mais cela aurait pu être différent avec la présence d’un autre Etoile.

Il s’agit de Taylor Swift, l’un des artistes les plus appréciés du public adolescent. Bien qu’il ait principalement travaillé dans l’industrie de la musique, il a également essayé d’agir. Saint Valentin, Le Lorax, Le Donneur Oui chats étaient quelques-uns des projets de films dans lesquels il a montré une facette complètement différente. Apparemment, dans sa filmographie, il aurait pu y avoir un camée dans la saga de Bella et Edward.

alors saviez-vous Christ WeitzDirecteur de nouvelle lunele deuxième film de la saga Crépuscule. Le cinéaste a visité le podcast intitulé L’effet crépusculaire avec Ashley Greene et Mélanie Howe, où l’actrice qui a donné vie à Alice Cullen occupe la place de présentatrice. Dans une conversation détendue sur l’expérience de la création d’une adaptation célèbre, Weitz a glissé le fait qui a rapidement attiré l’attention du rapides.

« L’une des expériences les plus folles a été d’entendre que Taylor Swift était un grand fan de la franchise. À l’époque, elle et moi avions le même agent. Il m’a dit : « Taylor aimerait être dans le film, pas à cause de toi, mais parce qu’elle est une grande fan. Cela pourrait être quelqu’un dans un café ou un restaurant, peu importe. Il veut juste être dans le filmun‘ » a expliqué le directeur de nouvelle luneprécisant qu’il s’agissait d’un souhait du chanteur, qui souhaitait simplement assister au film en tant que figurant.

Quoi qu’il en soit, Christ Weitz a pris la décision de laisser de côté le casting du compositeur de Trop bien. Au cours de l’entretien, il a déclaré : « La chose la plus difficile pour moi a été de penser qu’au moment où Taylor Swift est apparue à l’écran, pendant cinq minutes, personne ne pouvait rien traiter. Cette décision me dérange aussi, nous aurions pu être amis. Elle a dû dire : ‘Qui est cet idiot ?’”. Le réalisateur a conclu : «Parfois, vous prenez des décisions en pensant que c’est ce qu’il y a de mieux pour le film”.

