Taylor Swift annonce le lancement d’une nouvelle version de « Red »

Taylor Swift poursuit son ambitieux projet de présenter l’intégralité de sa discographie entièrement réenregistrée, annonçant que la prochaine sortie ne sera rien de moins que « Red », son quatrième album studio, qui comprendra les 30 chansons initialement enregistrées pour une sortie publique en 2012, avec une date de sortie pour novembre prochain.

A travers un long message présenté par la chanteuse sur ses réseaux sociaux, Taylor Swift souligne que tant dans l’aspect musical que dans ses paroles, ‘Red’ représente une personne au cœur brisé. « C’était partout, une mosaïque fracturée de sentiments qui s’intégrait d’une manière ou d’une autre à la fin. »

Le prochain album que je vais sortir est ma version de Red, qui sortira le 19 novembre. Ce sera la première fois que vous entendrez les 30 chansons qui devaient continuer sur Red. Et hé, l’une d’entre elles est même dix minutes https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp – Taylor Swift (@ taylorswift13)

Heureux, libre, confus, solitaire, dévasté, euphorique, sauvage et torturé par les souvenirs du passé.

Swift note qu’après avoir expérimenté dans le studio d’enregistrement avec différents sons et collaborateurs, elle ne sait pas si cela mettait toutes ses pensées dans le matériel ou entendait les voix de ses fans scandant les chansons de l’album en « solidarité passionnée ». , mais cela a permis à quelque chose de guérir en cours de route.

« Comme ton amie qui appelle au milieu de la nuit pour parler de son ex, je ne pouvais pas m’arrêter d’écrire. Ce sera la première fois qu’ils entendront les 30 chansons qui devaient apparaître sur ‘Red’. Et regardez, l’un d’eux dure même 10 minutes », a déclaré Swift dans sa déclaration.

Le projet de Taylor Swift de réenregistrer tous ses albums avant « Reputation » en 2017 survient au moment où son ancien représentant a vendu les droits de tout son matériel à un autre label sans son autorisation, Swift cherche donc à récupérer avec ces enregistrements complets contrôle de votre musique.

En avril dernier, Taylor Swift a présenté à ses fans le premier de ces albums revisités : « Fearless (Taylor’s Version) », son deuxième album studio initialement sorti en 2008, ainsi que « You All Over Me », une collaboration inédite avec Maren. Morris. La nouvelle édition de « Red » sera mise en vente le 19 novembre 2021.