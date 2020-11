Taylor Swift admet qu’il n’y avait «  pas de règles  » lorsqu’elle écrivait du «  folklore  »

Quiconque a suivi la carrière de Taylor Swift sait qu’elle n’est rien sinon stratégique. le folklore L’artiste a été annoncée comme la reine des oeufs de Pâques, laissant souvent des indices sur sa musique des mois, voire des années, avant de la publier dans le monde. De plus, Swift est toujours le cerveau derrière le marketing utilisé pour promouvoir ses albums, proposant des idées intelligentes comme inclure des parties de ses anciennes revues avec les éditions de luxe de ses albums. En fait, Swift est si douée en marketing et en relations publiques qu’elle a avoué que ce serait son cheminement de carrière si elle n’était pas musicienne.

Taylor Swift

Swift a toujours eu de grandes étapes avant la sortie de ses albums, c’est pourquoi Swifties a été choquée lorsqu’elle a sorti son huitième album studio, folklore avec moins de 24 heures d’avis. La façon dont le chanteur de «Peace» est sorti folklore était sans précédent pour elle, mais la façon dont elle a sorti l’album n’est pas la seule chose que Swift a fait différemment. En fait, l’écriture folklore a permis à Swift d’enfreindre ses propres règles comme jamais auparavant.

Taylor Swift réfléchit à la création de « folklore »

Curieusement, quand Swift a contacté Aaron Dessner (avec qui elle a co-écrit la plupart des folklore) pour voir s’il était intéressé à travailler ensemble, elle n’était même pas sûre d’écrire un album. Swift cherchait simplement un débouché créatif et un moyen de gérer la quarantaine. Ce n’est que lorsqu’elle et Dessner ont écrit quelques chansons que Swift s’est rendu compte qu’elle était, en fait, en train de faire un album.

«J’avais pensé à l’origine: ‘Peut-être que je ferai un album l’année prochaine et que je le sortirai en janvier ou quelque chose comme ça’, mais ça a fini par être fait et nous l’avons sorti en juillet», a partagé Swift dans une conversation avec Paul McCartney pour Rolling Stone. Mais même quand Swift a réalisé qu’elle était en train de faire un album, elle n’a pas ressenti les restrictions des albums précédents. Comme elle n’avait pas à réfléchir à la façon dont sa musique se traduirait à la radio ou aux concerts, elle n’était pas liée par un ensemble de règles.

La chanteuse a pensé au « folklore » différemment de ses autres albums

«Et je pensais juste qu’il n’y avait plus de règles, parce que j’avais l’habitude de mettre tous ces paramètres sur moi-même, comme: ‘Comment cette chanson sonnera-t-elle dans un stade? Comment cette chanson sonnera-t-elle à la radio? », A partagé Swift. «Si vous supprimez tous les paramètres, que faites-vous? Et je suppose que la réponse est folklore. »

Swift avait également l’impression d’avoir plus de liberté lyrique. Elle prenait plaisir à utiliser des mots plus poétiques car elle ne ressentait pas la restriction d’écrire de la musique pour la radio. Cela fait folklore se sentent encore plus comme un récit d’histoires dans lesquelles les fans peuvent s’immerger.

Swift était plus libre avec ses paroles pour l’album

«J’utilisais aussi des mots que j’ai toujours voulu utiliser – des mots plus gros, plus fleuris et plus jolis, comme« épiphanie », dans les chansons», a déclaré Swift. «J’ai toujours pensé: ‘Eh bien, ça ne sera jamais retransmis à la radio pop’, mais quand je faisais cet album, je me suis dit ‘Quelles pistes? Rien n’a plus de sens. S’il y a du chaos partout, pourquoi est-ce que je n’utilise pas simplement le putain de mot que je veux utiliser dans la chanson? »De toute évidence, Swift se sentant plus libre a fonctionné pour elle. Nous sommes intéressés de voir si folkore accumulera tous les Grammys. Mais, même si ce n’est pas le cas, Swifties est toujours ravi de l’album.