Taylor Swift aborde la nouvelle théorie de l’album de Woodvale

Taylor Swift a expliqué ce que signifie Woodvale sur la couverture de l’album Folklore.

Taylor Swift a répondu à la théorie virale des fans selon laquelle elle travaille secrètement sur un troisième album à rejoindre Folklore et Toujours.

La semaine dernière (11 décembre), Taylor Swift a cassé Internet après avoir sorti son deuxième album surprise de l’année. Toujours est un album sœur de Folklore et il est déjà en tête des charts dans le monde entier. Cependant, les fans pensent que Taylor n’est pas encore terminé.

Taylor Swift est connue pour ses œufs de Pâques complexes et les Swifties aux yeux d’aigle ont remarqué que le nom « Woodvale » est caché sur la couverture de la version cache-cache du Folklore art. Les fans pensent que c’est le nom d’un troisième Folklore album.

Maintenant, Taylor a abordé la théorie dans une toute nouvelle interview et a expliqué pourquoi « Woodvale » apparaît sur le Folklore art.

Que signifie Woodvale?



Taylor Swift explique ce que signifie Woodvale sur la couverture de l’album Folklore. Image: ABC, Taylor Swift

Hier (14 décembre), Taylor est apparu sur Jimmy Kimmel en direct! et Jimmy lui a demandé si la théorie était vraie. Taylor a déclaré: « D’accord, cela demande un peu d’explication. J’ai tendance à être une sorte d’agent secret ennuyeux pour laisser tomber des indices, des indices et des œufs de Pâques. C’est amusant pour les fans et c’est amusant pour moi parce qu’ils aiment ramasser des choses. . Parfois, je vais trop loin et je fais une erreur. «

Taylor a ensuite révélé: « En gros, quand je faisais Folklore, l’album sorti en juillet, j’avais trop peur de dévoiler le titre de l’album même à mes plus proches coéquipiers et à la direction. Je n’ai dit à personne le titre de l’album avant sa sortie, alors j’ai trouvé un faux nom de code qui avait le même nombre de lettres que le folklore, j’ai choisi un nom aléatoire.

Elle a ensuite confirmé: « J’ai choisi Woodvale. Je voulais voir à quoi cela ressemblerait sur les pochettes d’album, les a simulées puis a décidé que je ne voulais pas vraiment avoir de titre sur les pochettes d’album et nous avons oublié de retirer le nom de code de l’un d’eux. C’est ce qui s’est passé. «

Jimmy s’est alors demandé si Taylor disait la vérité ou non et Taylor a répondu: « Jimmy, je suis tellement fatigué. Je suis tellement épuisé. Je me suis fatigué. Je n’ai plus rien. »

Étant donné que Taylor est également en train de réenregistrer ses six premiers albums en ce moment, il semble probable qu’elle dit la vérité. Cela étant dit, Taylor a déjà trompé ses fans, il est donc toujours sage de garder un œil ouvert au cas où elle aurait encore quelque chose dans ses manches. Elle a nié Woodvale être un album mais elle n’a jamais nié qu’il y en ait un troisième Folklore album après tout.

Qu’est-ce que tu penses? Un troisième album arrive-t-il?

